Rodríguez: «Repescar a Calleja es lo mejor que se podía hacer»

El regreso al banquillo de un entrenador destituido la misma temporada no es la primera vez que sucede en el Villarreal ahora con Javi Calleja. Una situación similar se vivió en la temporada 1989-90 con Juan Carlos Rodríguez, pero por aquel entonces el equipo no logró el objetivo y acabó descendiendo a Tercera.

El exentrenador del submarino considera que volver a contar con Calleja es «lo mejor» que ha podido hacer el club de la Plana Baixa. «La vuelta debe hacerse con normalidad aunque para que este tipo de regreso funcione es clave que el entrenador tenga el vestuario de su lado y convencido de que juntos pueden salir adelante», señaló en declaraciones a EFE.

Rodríguez, nacido en Valderas (León) hace 72 años, dirigió a varios equipos de la Comunitat Valenciana en Segunda División B, al Córdoba en Segunda A y fue director deportivo del Alavés en la época estelar del equipo vasco con José Manuel Esnal Mané como entrenador y en la que llegó a disputar la final de la Copa de la UEFA.

Sabedor en primera persona de lo que ha podido sentir Calleja en los últimos días, Rodríguez confesó que una llamada tras haber sido destituido supone «una alegría y una sensación gratificante» porque permite hacer «lo que no te habían dejado acabar». «Aunque parezca extraño, esta es una decisión acertada, ya que no hay nadie que sepa más de ese equipo, tenga más ganas de solucionar lo que no le dejaron y esté más motivado para ello», prosiguió Rodríguez, quien no duda en añadir que «el Villarreal ha hecho bien, ya que por propia experiencia sabe que no hay nadie con más ganas de ayudar y de sacar al equipo de la situación en la que está que Calleja»,

Rodríguez, quien sigue la actualidad del equipo villarrealense, consideró que hasta su marcha Calleja estaba completando un buen trabajo «aunque con un cúmulo de situaciones adversas y falta de suerte» que le llevaron a meterse en la zona de descenso y pasar a pelear de buscar los puestos europeos a pelear por no bajar a Segunda División.

Quedan 16 jornadas por delante y el Villarreal debe empezar a ganar para salir del descenso y conseguir la permanencia.