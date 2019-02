Cuatro Ingenierías de la UJI amplían el sello de calidad EUR-ACE

Los grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica de la Universitat Jaume I han ampliado el sello EUR-ACE® conseguido en 2017 hasta 2023. Durante el mes de enero, y después de presentar el informe sobre el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el informe final para la obtención del Sello, la comisión de acreditación EUR-ACE® consideró que se cumplían todas las prescripciones y amplió el periodo de vigencia del sello de los cuatro grados.

Estos cuatro grados obtuvieron en enero de 2017 el sello EUR-ACE® dentro del programa Acredita Plus (actualmente Programa de Sellos Internacionales de Calidad - SIC) de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), agencia autorizada por lo European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE), después de un largo proceso que incluyó la visita en principio del año 2016 de un comité de expertos designados por lo Aneca.

Como primer resultado de aquella evaluación, en junio del 2016, la Universidad recibió el informe final con valoración favorable sobre la renovación de la acreditación de los títulos y en julio del mismo año, se recibió la resolución del Consejo de Universidades. Así, el 24 de enero de 2017, estos cuatro grados del ámbito de la ingeniería que se imparten en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la UJI, recibieron el informe favorable de obtención del sello internacional de calidad EUR-ACE®.

El certificado EUR-ACE® se concede en las universidades en relación con un título de ingeniería de grado o máster evaluado conforme a estándares de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el espacio europeo de educación superior.

La finalidad de esta certificación es asegurar el conjunto de las competencias específicas necesarias para que las decisiones que toman los profesionales y sus actuaciones se realizan según criterios éticos y sin riesgo para la población.

Este sello facilita tanto la movilidad académica como la profesional en el ámbito internacional puesto que permite identificar programas de ingeniería de alta calidad a Europa y más allá de sus fronteras.