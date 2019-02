Hombre, de entre 35 y 40 años y dedicado a servicios, perfil del emprendedor

CEEI Castelló ha acogido hoy la presentación del informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de la Comunitat Valenciana, que muestra cada año una foto fija del estado del emprendimiento. José María Gómez Gras, director del trabajo y catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha presentado el informe (con resultados correspondientes al ejercicio de 2017) y ha destacado que el perfil predominante de la persona emprendedora en la Comunitat "se mantiene muy estable en los últimos 3-4 años, y responde al de un hombre, de entre 35 y 40 años, que se dedica al sector servicios y que emprende más por oportunidad que por necesidad". Gómez Gras ha hecho hincapié en que las perspectivas percibidas por los emprendedores valencianos "son mejores en este año, cada vez hay un menor temor al fracaso y se perciben más oportunidades que antes".

Gómez Gras subraya que la mayor parte de los proyectos de emprendimientos se realizan en solitario (63%), mientras el 30% pone en marcha su negocio con un socio. En el 83% de los casos, se trata de empresas de entre 1 y 5 empleados como plantilla inicial. Estamos la CV y esp peor situadas respecto a nuestro entorno en percepciones, valores y actitudes, por percepción de oportunidades,

En cuanto a las percepciones de los emprendedores de la Comunitat, se valoran positivamente el acceso a infraestructuras físicas, comerciales y profesionales, así como los programas públicos de apoyo al emprendimiento. En el lado negativo, están peor valorados aspectos como la orientacion emprendedora de la enseñanza Primaria y Secundaria, así como las políticas fiscales, la burocaracia administrativa y el acceso a la financiación.

En el acto, el director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, Francisco Álvarez, ha hecho hincapié en que el Informe GEM ha sido "básico, junto con el Mapa de Entidades y Servicios al Emprendimiento elaborado por los CEEIs, para la elaboración del Plan Estratégico del Emprendimiento de la Comunitat, que se presentará el próximo 20 de febrero en Catarroja". Asimismo, Álvarez ha destacado la necesidad de desvincular la imagen del emprendedor "del chico joven en el sector tecnológico; tenemos que cambiar eso, porque no hay edad para emprender, y debemos emprender en todos los sectores, sería un error focalizar solamente en que todos tuviéramos que hacer aplicaciones móviles". Por otra parte, ha insistido en que "para emprender no hace falta inventar algo que no existe, cuando se trata de modificar lo que existe, mejorándolo".

Por su parte, el director de CEEI Castelló, Justo Vellón ha subrayado asimismo la utilidad del mapa del Emprendimiento, con cerca de 450 actores identificados en el conjunto de la Comunitat: "quien está más preparado para ofrecer ayuda al emprendedor son los actores que están más cerca de los emprendedores". Vellón ha destacado el creciente volumen de la inversión en startups y ha recordado el amplio catálogo de servicios de los CEEIs al servicio de las personas emprendedoras.

Finalmente, David Cabedo, vicerrector adjunto de transferencia, innovación y emprendimiento de la Universitat Jaume I, ha reivindicado el papel de las universidades para fomentar la creación de empresas entre los alumnos de estudios superiores: "asumimos cada vez más ese papel en la tercera misión de la Universidad, y el emprendimiento es una vía fundamental para ello".