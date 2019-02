Brancal se presentará a las primarias de Compromís

La concejala en el Ayuntamiento de Castelló, Ali Brancal, ha confirmado hoy su candidatura a las primarias de Compromís para concurrir en la lista municipal. Brancal fue destituida de vicealcaldesa y de sus áreas de gobierno recientemente por el pleno municipal al ser investigada judicialmente por una querella del PP. Además de Brancal, Ignasi Gacia ha anunciado que se presentará para liderar Compromís.

Brancal lleva dos mandatos en la corporación local y tras salir de la vicealcaldía se mantiene de regidora rasa sin ninguna competencia. "Durante estos cuatro años al gobierno de la ciudad, siempre he intentado promover un Castelló feminista, inclusivo y participativo. He trabajado duro para acercar la institución a las personas más vulnerables, defendiendo el derecho a la vivienda y la justicia social. Pero aún queda trabajo, por ello, me gustaría continuar desarrollando esta tarea que tan importante es para la ciudadanía", afirma la red social de facebook.

"Soy consciente de que hemos pasado un tiempo difícil, personal y políticamente, por culpa de aquellos que quieren impedir y detener el cambio que estamos promoviendo desde las instituciones. Pero, sin embargo, no nos detendrán. Quiero seguir trabajando por Castelló y el Grau, el pueblo que me ha visto crecer hasta mi metro y medio actual, y por eso os pido vuestra confianza", remarca.