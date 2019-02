La diputada de Compromís Belén Bachero se presenta a las primarias

La diputada de Compromís y alcaldesa de Vistabella, Belén Bachero, ha anunciado hoy que se presentará al proceso democrático de primarias abiertas de Compromís para formar parte de la candidatura autonómica de Compromís por la demarcación de Castelló en las próximas elecciones autonómicas. "Mi objetivo es seguir trabajando para consolidar los cambios en que hemos iniciado esta legislatura. Porque dentro de pocos meses los valencianos tienen la oportunidad de votar a Compromís como garantía del cambio, de políticas de progreso, feministas, de un crecimiento sostenible y un uso responsable del territorio, y de la defensa de los intereses valencianos, frente a la amenaza de volver atrás, de regresar a la época de pérdida de derechos, al modelo especulativo y a los chanchullos para los amiguitos del alma".

Bachero, que preside la comisión de Medio Ambiente de les Corts y es la portavoz de Compromís en la comisión de Obras Públicas, ha desarrollado en esta legislatura una labor decisiva en leyes de primer calado para el territorio como la Lotup o la Vivienda y también ha liderado la exigencia de la liberación de la AP-7 y de mejora de infraestructuras para Castelló. "La mejora de infraestructuras de Castelló es imprescindible y se debe seguir trabajando, especialmente en las conexiones con los pequeños municipios del interior, como Vistabella, puesto que esas conexiones pueden ser decisivas para frenar el proceso de despoblación", explica. "Por eso debemos tener la mejor candidatura, para que Compromís lidere el proyecto de cambio del Botànic 2.0", añade Bachero.

La decisión de Belén Bachero de optar a repetir en les Corts Valencianes no es improvisada. Se produce después de decidir no optar a la reelección como alcaldesa de Vistabella y tras trabajar en conformar un equipo solvente y con garantías que coja las riendas de la labor desarrollada en dicho municipio. "Ser alcaldesa es un privilegio, creo que tras ocho años como primera edil, debo dar un paso para que gente capaz tome el relevo en la localidad. Eso sí, continuaré en la lista local de Candidatura per Vistabella (CPV-Compromís), en una segunda línea para colaborar en lo que se me necesite y, desde les Corts, si así lo decide la ciudadanía, seguiré trabajando por Vistabella y por los municipios de Castelló".