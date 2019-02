El «reto» de defender el liderato

Edu Adell está de regreso en el Villarreal B. Jugó seis partidos de una tacada cuando se lesionó Xavi Quintillà y ahora que este mismo futbolista tiene que cumplir dos encuentros de suspensión le toca dar el salto al primer filial. Jugó el domingo pasado contra el Alcoyano y lo hará mañana contra el Ejea, en el Mini Estadi. Metido de lleno en el equipo B destaca que, a nivel personal, está «con mucha ilusión» afrontando este trance en Segunda B, y habló de que «defender el liderato es un gran reto y es algo muy bonito a la vez».

El lateral zurdo almassorense advirtió que no pueden levantar el pie del acelerador porque «por detrás hay equipos con mucha calidad como Lleida, Cornellà, Hércules o Atlético Baleares que están apretando fuerte». Y habló de que «es un buen reto quedar los primeros, por las ventajas que conlleva. Estamos ilusionados con ellos y esperamos conseguirlo al final de la fase regular».

Edu Adell, que es uno de los más jóvenes del equipo junto a Manu Morlanes e Iván Martín, suma once partidos (y 811 minutos) con el Villarreal C y siete encuentros (y 597 minutos), con el primer filial, el Segunda B. Nota el cambio de un peldaño a otro. «Las categorías están para algo. En el Villarreal B hay más calidad, al igual que en esa división. La Tercera División también es una categoría complicada que te ayuda a madurar más», explicó.

La próxima cita para el primer filial amarillo es mañana contra el modesto Ejea en el Mini Estadi (17.00 horas). «Sabemos que de nuestro fortín no se pueden dejar escapar puntos. Hay que salir muy concentrados ante cualquier rival. En el momento que te relajes cualquiera te puede dar un disgusto. El Ejea es un equipo muy peleón y no nos lo va a poner nada fácil», concluyó diciendo el almassorense Edu Adell.

Migue Leal podría debutar

La falta de laterales para el partido que jugará el Villarreal B ante el Ejea mañana en el Mini, podría permitir el debut del joven defensa Migue Leal en la demarcación de lateral derecho. El jugador vila-realense llegó hace cuatro semanas el filial procedente del Real Murcia, donde acabó su periódico de cesión. Hoy en día es el único lateral diestro, tras la sanción de Andrei Ratiu. Además, otro que podría actuar en esa demarcación como es Enric Franquesa, éste lleva tres meses de baja por lesión. Las alternativas del entrenador podrían ser dos: la de hacer debutar al citado Migue Leal o convocar al lateral diestro del Villarreal, el balear Joan Salvà.

El Villarreal B, que suma dos empates consecutivos, lidera el grupo III de Segunda B con tres puntos de ventaja respecto al Atlético Baleares, que es segundo.