Al líder Villarreal B ya le toca volver a ganar

El líder Villarreal B recibe esta tarde a un debutante en la categoría como es el modesto Ejea que está completando una muy buena temporada, partiendo de la base de que su objetivo no es otro que luchar por la permanencia. El filial amarillo, que acumula tres jornadas sin ganar y se le está acabando el margen puntos, necesita volver a ganar ya que los máximos rivales están pisándole los talones y la competición entra en su momento más decisivo.

Al equipo de Miguel Álvarez ya le toca ganar. Tras perder en el campo del Hércules y empatar en casa contra el Castellón y fuera contra el Alcoyano, llega el momento de reencontrarse con la victoria. El equipo de la Plana Baixa es el segundo mejor local y ahora recibe a uno de los peores visitantes. Sus doce encuentros lejos de casa los saldaron con un total de dos victorias, tres empates y siete derrotas.

En lo estrictamente deportivo, el Villarreal B afronta este partido con muchas novedades en el plantel. Para esta cita serán baja los tres laterales que tiene el equipo: por sanción caen Xavi Quintillà y Andrei Ratiu, y por lesión se queda fuera Enric Franquesa. A todo ello, tampoco estará recuperado el mediocentro ghanés Emmanuel Lomotey. La nota positiva es el regreso del centrocampista Ramón Bueno tras cumplir la sanción y el delantero Mario González, recuperado de su lesión.

La duda estará en el centro del campo. El joven Manu Morlanes viajó ayer con el primer equipo a Valladolid. Se desconoce si podrá jugar con el filial no no. En caso de no jugar apunta a que su sustituto será Sergio Lozano, que ya jugó en el campo del Alcoyano y cuajó una extraordinaria actuación.

El Ejea, equipo que ha dado más de un disgusto a lo largo de la temporada, tiene la baja segura del sancionado Adriá de Mesa, quien vio la quinta amarilla en el partido ganado ante el Ontinyent. Es su delantero y hombre referencia, el máximo realizador del equipo zaragozano con siete goles. El resto de efectivos están a disposición del técnico Guillermo Fernández para la visita al líder en el Mini Estadi.



«Los rivales nos exigen más»

Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, reconoció que su equipo salió «reforzado» de El Collao, pese a empatar ante el Alcoyano: «Hicimos un partido extraordinario, para haber ganado con holgura, pero ese empate no nos afectó en exceso». Ahora se centran en el partido de esta tarde. «Llega un Ejea que ha mejorado mucho en esta segunda vuelta, con tres victoria en cuatro partidos», recalcó. «Es un equipo más complicado ahora que en la primera vuelta. Se han reforzado muy bien en el marcado de invierno, y ha ido creciendo en el camino», agregó el técnico jienense del filial amarillo. «Estando arriba en la tabla lo seguro es que los rivales nos vayan a exigir mucho más, porque todos quieren ganar al Villarreal B, al Hércules, Lleida o Atlético Baleares. Esa exigencia es buena para que los chavales se esfuercen más y crezcan más».