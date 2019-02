Yo también mancho las bragas

Ayer fue un día complicado, profesionalmente. Es lo que tiene la no normalización de las cosas. Pero estoy tranquila. Ya pasaba con el feminismo y hoy ya nadie pone en duda la causa. Ayer Levante de Castelló habló de la regla. De una fantástica iniciativa en la que trabaja el alumnado del Grado de Igualdad de Género que se imparte en el IES Francesc Ribalta de Castelló y que pretende visibilizar la regla. La acción en cuestión consta de un buzón en el que se pueden depositar bragas manchadas (que no sucias) de regla. Personalmente, creo que existe un afán (no sé de quién) por esconder la menstruación. ¿Quién no ha escondido el tampón en el bolsillo cuando ha ido al baño a cambiarse? O, ¿quién no ha envuelto la compresa en papel higiénico antes de tirarla en la papelera? (bien escondidita y que no se vea nada de sangre). No sé. Yo no veo a nadie escondiendo las gasas cuando se cura una herida, o los algodones cuando se atiende a una criatura que le sangra la nariz. Ni tan siquiera veo que la gente se escandalice cuando ve restos de sangre en accidentes. La cuestión es: ¿qué sangre nos molesta ver? Precisamente la de la menstruación. Es por ello que visibilizar que el periodo de las mujeres es algo natural no es más que seguir en este camino hacia la normalización de las cosas.

Personas de la organización de la actividad aseguran que fueron ellas quienes restringieron el horario del buzón porque les resultaba más cómodo dejar el buzón cuando llegaran al centro y quitarlo cuando se fueran (el buzón solo está visible por la tarde y no por la mañana cuando se imparte ESO y Bachillerato). Pero, la verdad, no veo incomodidad en dejar una caja de cartón en la entrada del centro un día y recogerla al cabo de unas semanas. Veo más incómodo dejarla y esconderla todos los días. Y es una pena. Hubiera estado bien que los alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato también vieran la caja en sus horas lectivas. Más que nada porque, supongo, que en este alumnado, ellas tendrán la regla y ellos tendrán madres, hermanas, primas o amigas que también la tengan. Y en cuestión de normalizar, hay que hacerlo a todos los niveles. Me pregunto si el buzón hubiera sido para recoger lemas contra la violencia de género, propuestas para combatir el techo de cristal, testimonios de mujeres en la ciencia, acciones contra el acoso escolar, buenas prácticas de diálogo entre compañeros y compañeras,... etc. se hubiera dejado en la entrada del centro durante todo el día, sin restricciones horarias. Sin problemas. Igual que las exposiciones que abordan todos estos temas y que, ayer mismo, estaban en el hall del IES, abiertas a todos los alumnos y alumnas y sin horarios para poder verlas.

Creo que todavía no estamos preparados para abrir el activismo menstrual a todo el mundo, a todas las edades, a todos los sectores. Con normalidad, sin polémicas. Pero no pasa nada. Poco a poco. Tal vez, en un tiempo surja el #meetoo menstrual y nadie tenga vergüenza de mostrar lo que es la regla. Porque, querido lector y querida lectora, yo también mancho las bragas. Aunque he de reconocer que con la copa menstrual me ha cambiado la vida.