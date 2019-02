El toro por los cuernos

Quién diría que en España, donde vivimos en una democracia y es un país libre, el prohibir por prohibir se ha convertido en el leitmotiv de mediadores, relatores o quizá de dirigentes que quieren todo para el pueblo pero sin el pueblo.

En las últimas décadas, son muchas las voces encontradas respecto a la tauromaquia. Algunos se muestran contrarios a cualquier tipo de práctica que implique exponer el sufrimiento animal. De la misma manera, los festejos taurinos, en sus diferentes expresiones, siguen contando con miles de adeptos que los viven y sienten como propios. Ambas posturas, son parte de la expresión de la pluralidad de nuestra sociedad. Y ambas son legítimas y deben ser respetadas. Porque la libertad de uno no puede terminar donde comienza la del otro.

Desde Ciudadanos creemos que la solución no pasa por prohibir este tipo de eventos, que se circunscriben al ámbito de la libertad individual, sino que desde las Administraciones Públicas se debe velar por dar cumplimiento a la normativa estatal en esta materia a la vez que se presta todo el apoyo logístico necesario para que los festejos puedan celebrarse con total normalidad.

Puede que esta explicación sea difícil de creer cuando desde Ciudadanos hemos votado en contra de una Declaración Institucional del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló por el simple hecho de no estar de acuerdo en todos sus puntos dispositivos y tratarse de una iniciativa en la que no cabe la abstención. Una lástima que por este motivo hayamos sido condenados con la pena del titular.

En 2016, desde Ciudadanos ya presentamos una enmienda a la totalidad a una moción de Castelló en Moviment que pretendía prohibir los actos taurinos. Entonces ya dijimos que el Ayuntamiento de Castelló debe permitir el normal desarrollo de las actividades taurinas practicadas conforme a la normativa reguladora, sin censurarse o prohibirse utilizando una vía administrativa contraria a derecho. No queremos sacar rédito político de las libertades individuales. No nos gusta compartimentar la política para no excluir a nadie porque creemos en los derechos y libertades de las personas por igual.

De momento, para el cartel de mayo, PSPV y Compromís son los que han bajado al coso a torear. Los socialistas se han dejado la tibieza en la enfermería, mientras Compromís quiso torear en una plaza de primera, como es València, sin traje de luces, y lamentablemente salió herido. El PSPV en Castelló sacó las banderillas y dio una estocada a su compañero de cartel.

Esto sólo son ensayos para los pueblos que están en fiestas. Luego vendrá la feria de Fallas y le seguirá La Magdalena y para Las Hogueras de Alicante los ciudadanos ya habrán votado y decidido. Los elegidos tendrán que salir a torear la realidad y se hablará de todo: toros, fiestas, economía, educación, sanidad, dependencia, seguridad, limpieza... En ese ruedo estará Ciudadanos, cogiendo al toro por los cuernos y desde 'porta gayola', no lo duden. Porque en política se dialoga y no se impone, se convence.