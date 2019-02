El anhelo de seis soñadores

Cuando en marzo del pasado año comenzaron a idear lo que hoy está siendo uno de los mayores sueños que en los últimos años ha vivido Navajas, no podían ni imaginar hasta dónde llegaría su hazaña.

Y es que Amelia Saez, Carmen Torres, Mariví Torres, Manolo Villalba, Pilar Collado y Rosa Sánchez, los seis voluntarios de la biblioteca, tienen el honor y la satisfacción de ser los «culpables» de que el olmo de Navajas sea hoy el árbol español del año y el candidato europeo que, durante este mes, está representando a España en el concurso para elegir al mejor árbol de 2019.

Una «culpabilidad» compartida con la ilusión y la implicación de todo un pueblo que, con tan solo 750 habitantes, ha conseguido movilizar a todo un país para conseguir los más de 95.100 votos que lo hicieron ganador en España. Asociaciones, colectivos, peñas, autoridades y familias navajeras se han implicado, bajo las directrices de estos voluntarios de la biblioteca que, con motivo del día del árbol, empezaron a tramar esta aventura que ha supuesto colocar en el mapa a Navajas y su olmo a lo alto y ancho de toda la geografía española y, lo que para ellos es más importante, «unir, involucrar e ilusionar a un pueblo como nunca antes se había hecho por una causa que es de todos».

Así lo explican los propios protagonistas quienes no pueden estar más satisfechos y orgullosos de lo que ha supuesto y está suponiendo este concurso. «Esto lleva horas de trabajo altruista, de reuniones, de movernos y organizar cosas, también de oír comentarios que no te gustan, pero nos puede más la ilusión y el que la gente está muy implicada que cualquier otra cosa», resaltan desde el grupo quienes apuntan que, «por supuesto, si no llega a ser por los vecinos y asociaciones, esto no hubiera sido posible de ninguna manera y tampoco hubiera tenido ningún sentido». «Si el pueblo no se hubiera involucrado, no hubiéramos llegado a nada, pero fue y está siendo magnífica», resaltan desde el grupo quienes explican que «hay mucha asociación y mucho voluntariado en Navajas, confiamos en que ellos nos ayudasen y se implicasen y la respuesta no ha podido ser mejor».

Ahora, desde la biblioteca trabajan para coordinar las nuevas actividades de cara a conseguir votos para ganar a nivel europeo, algo más complicado porque el sistema de votación es más complejo, pero que no les hace perder la esperanza «porque ya con el de España también competíamos con grandes ciudades como Elche y lo conseguimos».

Y es que, matizan, «al leer las bases del concurso nos dimos cuenta de que parecía que estaban hechas a medida para nuestro olmo». No se busca el árbol más antiguo, ni el más grande, ni el más bonito, sino aquel ejemplar que tenga un claro apego con su municipio, sus gentes y su historia, y qué mejor ejemplo que «nuestro olmo que está presidiendo la plaza, en todos los actos importantes, tiene un himno, tiene un cupón dedicado, aparece en nuestro escudo y todos hemos vivido y sentido como nuestro».

No es la primera vez que alguien hace algo por este olmo de 383 años de historia, ya se celebró su 350 aniversario y sus 375 años, «pero la implicación y la unión que ha supuesto esta vez, no se había conseguido nunca», porque para estos voluntarios el olmo es sinónimo en estos momentos de unión, de emoción por lo que trasmite, de satisfacción, de símbolo de un pueblo y de amistad. «es nuestro amigo, uno más de la familia: hemos reído, llorado, jugado y vivido muchos momentos importantes bajo sus ramas», afirman.

Y es que, si algo tienen claro, es que el olmo esté metido ahora en el concurso europeo «ha sido una explosión de alegría en un momento en que la situación del pueblo está delicada y ha dado una inyección de ilusión a los vecinos. Es por ello que durante este mes, lo que funcionó para el concurso nacional se va a volver a poner en marcha y aunque el objetivo es ganar, si al final no ocurre, somos conscientes de que ya hemos ganado muchísimo porque, a día de hoy, el olmo ha dejado de ser patrimonio local para ser nacional y ahora europeo.