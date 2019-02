Más sobre El chófer «vallero» de Al capone

Ahora que está a punto de arrancar la décima edición del festival Castelló Negre queremos recuperar para esta página blanca el nombre propio de Al Capone, el hombre que ha inspirado novelas y películas del género noir más clásico. El periodista Javier Peñarroja dio la noticia: el chófer del mafioso podría haber sido un hijo de la Vall, que marchó a América, cambió de identidad y nunca más se supo. Luego, una vez leído el reportaje, confirmamos que se trataba de un viejo fake. El corresponsal contaba que esa historia extraordinaria surgió en una sociedad propicia, pues los valleros, en cuanto regresan de un viaje, corren a explicar a sus amistades que se han tropezado con otro paisano. Y si el lugar de ese encuentro resulta increíble, tanto mejor para reforzar el dato. Entre los vecinos más fabuladores destacó el tio Luis, quien narraba con aplomo las aventis insólitas de los 'americanos'. Sin ir más lejos, a mí, la anécdota me la refirió un hijo de éste: «El xòfer d'Al Capone era un valler del poble de Baix.», y todavía más: «Diuen que era un Ascolà, com mig la Vall... Això qui ho sabia bé era mon pare, però ara ja no se'n recorda del xòfer de la màfia ni mon tio Patricio, normal, eixe se'n degue anar a Chicago, allà cap als anys 20».

Esta leyenda urbana/rural, ha sobrevivido a su creador y su verosimilitud nos ha vuelto a poner en guardia. Peñarroja ha descubierto en la Biblioteca Nacional la existencia del Diablo Martín, un vecino, pero de Aranda de Duero, que sí estuvo al servicio del capo. Y por su parte, el que suscribe indagó sobre las andanzas de un cura de Artana que sí que existió y que, ya muy anciano, lució el primer crergyman de Castelló). El sacerdote acudió hacia 1912 a la ciudad Chicago, ciudad donde tenía la misión de evangelizar, y muy bien podría haber coincidido con el presunto vallero. Incluso pensé que le hubiera podido oír en confesión y hasta darle la absolución tras su participación en la matanza de San Valentín. No obstante, las averiguaciones se toparon con la realidad. Fue cuando le comuniqué el tema a Ernest Nabàs, que no estaba al caso y se lo comentó de inmediato a Nel·lo Navarro. Este editor, experto en Historia Contemporánea del pueblo e hijo del chófer de la fábrica Segarra, deshizo el entuerto: «Això s´ho va inventar el tio Luis». Caso cerrado.

P.D: Una canción, a ritmo de foxtrot, decía: «És Vall d'Uixó tierra de 'americanos': Està Gatita, està Lluciano, Julio Palomo número U, que sense el Primo ell no és ningú. Està Cucala, ell i la panxa, que quan ell balla, ell se les planxa. Està el Francés ell i el bigot que només pensa en ballar el 'hot'. També tenim a Camissetes, que només balla en les xiquetes, i totes elles van darrere d'ell perquè els embelesa ballar en ell.»

Sirva de homenaje a

todos los 'americanos'.