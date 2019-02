La confluencia con Podem y EUPV divide a la asamblea de CseM

La asamblea asamblearia Castelló en Moviment (CseM) ha encallado a la hora de apoyar o rechazar el documento surgido de las negociaciones con Podem y EUPV para conformar una confluencia electoral para las municipales de próximo mes de mayo. El resultado del cónclave celebrado el viernes fue de empate técnico entre los favorables y contrarios a la propuesta. El partido volverá a repetir la asamblea el próximo día 14.

En la asamblea, la Comisión Negociadora de la formación asamblearia explicó el documento trabajado durante las negociaciones, el cual aborda el Reglamento de la Asamblea de la futura confluencia, las bases del Reglamento de primarias de la confluencia y otros dos aspectos pendientes de plasmar en un documento: por un lado la denominación, las siglas y el símbolo, y por otro lado, la distribución de recursos económicos.

«Después del debate y la votación, la asamblea no ha conseguido la mayoría suficiente para tomar un acuerdo ni favorable ni desfavorable sobre el documento resultante de las negociaciones. Según el Reglamento de funcionamiento de la actual asamblea de Castelló en Movimient hay que conseguir una mayoría cualificada para tomar determinadas decisiones como son los acuerdos sobre pactos pre-electorales y esta mayoría no se ha logrado en las dos votaciones que prevé el reglamento. No obstante, en ambas votaciones el sentir mayoritario ha sido contrario al actual Documento propuesto», señala una nota oficial del partido.

«El siguiente paso es emplazar a una nueva convocatoria extraordinaria de la asamblea, que tendrá lugar el jueves 14 de febrero para votar ese mismo documento, el cual en este caso se podría aprobar o rechazar por mayoría simple», añade.