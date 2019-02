Onda cierra el cuarto trimestre de 2018 con un superávit de tres millones de euros

El Ayuntamiento de Onda ha cerrado el cuarto trimestre del 2018 con unos resultados positivos que auguran que el presupuesto del pasado año va a cumplir con la Ley 2/12 de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera.

El alcalde, Ximo Huguet, explica que «hemos finalizado con un superávit de tres millones de euros, un remanente de tesorería de más de 6 millones de euros y una deuda que se ha reducido hasta los 1,8 millones de euros. El departamento de Hacienda, que dirige la concejala Silvia Cerdà, ha llevado a cabo una excelente gestión de los recursos públicos que ha desembocado en estas cifras tan positivas para la localidad».

«Desde que iniciamos las labores de gobierno, esta ha sido una de nuestras máximas, trabajar responsablemente para que cada euro que se invierte tenga una repercusión positiva en la ciudadanía, somos conscientes que hay que seguir trabajando en esta línea para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos», prosigue.

Los datos del cuarto trimestre son un avance de lo que será la liquidación definitiva del presupuesto del pasado ejercicio y no diferirá demasiado de los datos que se han conocido ahora. Huguet recuerda que «cuando llegamos al gobierno, en 2015, no se cumplía con ninguno de estos requisitos que marca la Ley y finalizamos el año sin cumplir con esa regla de gasto que se aplicaba a todos los ayuntamientos. Para subsanarlo, tuvimos que crear un Plan Económico Financiero para 2016 y 2017 que ha lastrado en ocasiones la economía del consistorio, pero que hemos subsanado con trabajo e implicación para que no afecte a la ciudadanía».

Así, Huguet explica que «esta gestión responsable que hemos aplicado en todas las áreas durante los tres años de gobierno ha hecho que se haya cumplido con todas las normas más exigentes y que, además, hayamos reducido una deuda que nos encontramos en 5 millones de euros hasta los citados 1,8 de finales del 2018. Todo lo hemos hecho sin dejar de prestar servicios a la ciudadanía».