El Villarreal B se atasca ante el Ejea

Está atascado este Villarreal B. Juega bien, pero todo le cuesta mucho más que en semanas anteriores. Los rivales saben cómo ahogarles en el terreno de juego y la prueba está en lo hecho ayer por el Ejea en el Mini Estadi. Son cuatro jornadas sin ganar con una derrota y tres empates consecutivos. En esta ocasión, en un partido con muy pocas ocasiones de gol (cuatro por el filial y dos por los zaragozanos), no se supo aprovechar ninguna acción y al final impotencia en el terreno de juego. El 0-0 no lo movió nadie.

Combatió el equipo ejeano mucho más que otros equipos que han desfilado esta temporada por el Mini Estadi. El equipo de Guillermo Fernández se plantó muy bien en el terreno de juego desde el primer minuto y no se descompuso. No le dejó apenas espacios por donde circular bien al filial amarillo, que hay que decir que ha perdido mucha frescura de un tiempo a esta parte. Dominó un poco más el Villarreal B que el Ejea, y en cuanto a ocasiones dos claras desperdició el equipo de la Plana Baixa y una para el representante de la comarca zaragozana de Cinco Villas.



Un rival animoso

El primero en avisar fue el conjunto visitante. Error en el control del balón dentro del área propia de Edu Adell y David Mainz le birló la pelota y estuvo a un tris de anotar el 0-1 en el marcador. Gran susto que llegó en el minuto 10 del partido. Hasta ese instante poco bagaje ofensivo para el líder del grupo, que no encuentra su mejor versión. Replicaron los anfitriones con llegadas por la derecha y la izquierda, pero mal definidas. Al cuarto de hora, el centro desde la izquierda de Edu Adell lo cabeceó el goleador Simón Moreno desviado, por la derecha de Edu Loscos.

El partido no encontró dominador claro. El Villarreal B tuvo otra muy buena llegada en el minuto 36 en la que el montenegrino le hizo una magnífica dejada al propio ariete onubense Simón, pero se cruzó un defensa y desvió el balón a saque de esquina. Lo mejor que podía pasar es que llegara el descanso para refrescar las ideas. Para que el técnico Miguel Álvarez y los propios jugadores analizaran la situación.



A por todas

En la segunda parte fue un más de lo mismo, aunque el filial amarillo dominó más. Tuvo el 1-0 Iván Martín en el minuto 56, pero el portero del Ejea se lució con una gran parada. De lo más peligroso de la segunda mitad. Luego llegó el susto en el área amarilla con el tiro a bocajarro de Julio de Dios que paró Joan Femenías evitando el 0-1 favorable al conjunto aragonés.

Los minutos pasaban y pasaban y el 0-0 parecía inamovible. En el césped era imposible encontrar espacios. Era imposible coger desprotegido al equipo zaragozano. Rubén Mesa tuvo el 1-0 en el minuto 86, pero no acertó en el remate. Cambios y más cambios en los dos equipos y el monólogo final no se tradujo en un gol para un Villarreal B que seguirá como líder, de momento.