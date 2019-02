El portero del Castellón B empata en el 94

¿Cuántas veces se ha visto en la televisión o en los propios campos regionales que cuando el tiempo de un partido está prácticamente cumplido sube el portero a rematar la última acción, en especial si es a balón parado? Pues ayer el joven portero valenciano del Castellón B, Charlie Florencio, subió a rematar la última acción del partido contra el Vall de Uxó (con 1-2), y logró rematar al fondo de las mallas para dejar sin premio a un conjunto vallero que no gana a domicilio desde el 7 de octubre (0-2 en Albuixech). «Es el primer gol que marco así. He subido alguna vez a rematar, pero no tuve la suerte de encontrar espacio y rematar», dijo Charlie tras el partido.

El equipo capitalino presentaba muchas bajas por sanción y lesión para recibir a un Vall de Uxó no acaba de arrancar. Un trallazo del defensa Pepe Segarra hizo que el cuero se colase por la escuadra de la portería de Charlie Florencio, cuando apenas se habían disputado doce minutos. A partir de ahí apretó el Castellón B, pero sin suerte en los metros finales.

Nada más arrancar el segundo tiempo Carlos Soriano (min. 46) consiguió igualar el marcador. Pero a la salida de un córner, Marcos Pradas (min. 53) puso el 1-2 que ya no se movió porque los valleros fallaron lo indecible. Pudieron haber sentenciado y no lo hicieron. El Castellón nunca se dio por vencido y consiguió empatar en el minuto 94 por mediación del portero Charlie Florencio, ex del juvenil de UCAM Murcia, al que nadie esperaba en el remate y puso el 2-2 final.