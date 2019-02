Un èxit de la democràcia

El passat dimarts va començar la vista oral del judici de l'1-O, el procés que jutjarà als dotze encausats per impulsar el procés secessionista que es va manifestar en tota la seua magnitud durant la tardor de 2017. Diverses veus del ventall polític nacional-populista, des de Tardà a Irene Montero, passant per Rufián i per Carles Campuzano, van afirmar a l'uníson que estàvem davant d'un 'fracàs de la política'.

Fals de tota falsedat. Ens trobem davant d'un complet èxit de la democràcia espanyola. Per més que l'objectiu de l' independentisme siga qüestionar la legitimitat de la Justícia espanyola, el cert és que el procediment que jutjarà als dotze encausats ofereix plenes garanties democràtiques.

Si hem arribat a este procediment judicial és perquè el nacionalisme català mai va tindre clar que la disbaratada deriva iniciada al seu dia gràcies a la pusil·lanimitat del president Zapatero, a la fugida endavant de la Convergència del 3% i a la inestimable col·laboració d'ERC i els antisistema de la CUP, estava condemnada al fracàs, perquè era il·legal, antidemocràtica i anticonstitucional.

Que l'únic que han aconseguit en tots estos anys els independentistes és dividir als catalans, tensionar la política espanyola i deteriorar l'economia i la societat catalana fins a límits insuportables.

Els nacionalistes catalans sabien des del principi que no es podia autoritzar un referèndum d'independència, perquè estem parlant de la sobirania nacional, que no pertany al president del Govern, ni al Govern, ni al Congrés, ni al Senat; sinó que pertany –i ho sabien- al conjunt dels espanyols.

Sabien que anaven contra la Llei, i sabien que sense Llei no hi ha ni Democràcia, ni Estat de Dret. La democràcia naix amb la Llibertat, però viu amb la Llei.

Sabien que ningú els hi anava a donar suport en Europa; ningú. Com així ha sigut. Ni en Europa ni en cap país del món. I sabien –i saben- que si Catalunya marxara d'Espanya, també marxaria d'Europa.

El 'procés' només ha servit per dividir com mai a la societat catalana; per a que tinguen una força com mai s'havia vist els més extremistes dels extremistes; una sort de borinots troglodites especialistes en empatar assemblees de més de tres mil, de criar-se en tribus i de qualificar d'execució extrajudicial, la mort a mans dels Mossos dels terroristes responsables de la matança de les Rambles.

Sabien que no podien fer el referèndum perquè no tenien competència legal per a fer-lo; ni la Constitució, ni l'Estatut, ni ninguna Llei els ho permetia. I perquè no podia decidir sobre el conjunt d'Espanya, sols una part d'Espanya, privant a la resta de la gent del seu dret a decidir sobre el seu país.

La Llei del Referèndum que van aprovar per perpetuar un disbarat tan gran, no va estar qualificada per la Mesa del Parlament; no anava en l'ordre del dia del plenari del Parlament; no se van admetre esmenes de l'oposició ni es va acceptar el debat; la Mesa no va admetre recursos al Comitè de garanties estatutàries, per determinar si era o no constitucional el projecte de llei; no hi havia terminis i temps legals per aprovar-la i encara així, la van aprovar saltant-se a la torera tots els procediments.

I en un nou disbarat, per no anomenar-lo directament, un colp d'Estat, al dia següent van aprovar una Llei de transitorietat que va suspendre la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i va deixar a la intempèrie legal a tots els ciutadans de Catalunya.

Van aprovar una Llei il·legal i van convocar un referèndum il·legal. Açò no s'havia produït a Espanya mai, des de que vam recuperar en 1977 les llibertats i la democràcia.

La obligació del Govern era complir i fer complir la Llei. Espanya és un Estat de Dret i ací la llei se compleix. Una llei que es igual per a tots. I el que vulnera la llei en una democràcia, només te un destí: seure davant d'un Tribunal de Justícia. I eixe, sens dubte, és un gran èxit de la nostra democràcia. La resta és música celestial.