El número 22790 gana una casa en Alcalà de Xivert

El 22790 es el número que llevará la suerte al nuevo propietario de una casa en Alcalá de Xivert. Y es que hoy, a las 12 horas, ha tenido lugar ante notario la extracción de las cinco bolas del número afortunado que, por tan solo 5 euros, ha hecho ganador a una persona de una casa ubicada a 5 minutos de la playa en este pueblo castellonense. De momento los organizadores desconocen si el boleto se ha vendido o no, "debido a que no hemos recogido todavía los talonarios de los seis puntos de venta que teníamos distribuidos por España, pero en los próximos días lo sabremos y lo pondremos en las redes. Eso sí, apuntan que "de manera on line sabemos que no se ha vendido". Así las cosas, todo dependerá de que el número afortunado estuviera en una de las más de 18.000 papeletas que finalmente se han vendido en el sorteo, en una primera estimación, de las 70.000 que entraban dentro del bombo. De no ser así, la vivienda continuará en manos de su propietaria, Elisabet Tordillo que, aconsejada por la empresa Lotohome.es y con Pepe Bolumar como propietario de la misma, pusieron en marcha esta rifa hace un año con el fin de sortear esta casa de 193 metros cuadrados valorada en 70.000 euros y, además, poder colaborar con una buena causa: la investigación contra el cáncer infantil a través de la fundación Iraila.

Es por ello que, el pasado enero, Elisabet firmó con el presidente de la fundación un acuerdo de donación según el cual la propietaria, una vez recuperado el valor de los 70.000 euros en los que está valorada su vivienda, y tenga también cubiertos los costes burocráticos, donaría todos los beneficios del sorteo solidario a esta asociación valenciana, para apoyar su labor en la Financiación de la Investigación.

Actualmente, la Asociación se encuentra inmersa en la financiación del proyecto 'Nuevo tratamiento dirigido y personalizado de neuroblastomas de alto riesgo, dirigido por el doctor Jaime Font De Mora, en el instituto de investigación Sanitaria La Fe, con un presupuesto de 118.731,97€, de los que ya tenían recaudados 75.000€.

Con su iniciativa, Pepe y Elisabet pretendían sumar a la causa los 43.731,97€ que faltaban para cubrir la financiación total del proyecto "como mínimo", ya que, si hubieran vendido todas las papeletas, podrían haber recogido 142.100€ para la Asociación.

Finalmente, la venta ha estado bastante por debajo de las expectativas, por lo que el propio Bolumar se ha mostrado "algo triste y decaído porque en realidad nuestra intención era financiar totalmente el proyecto para el que firmamos el acuerdo y, aunque seguro que les llega dinero porque los costes con las ventas están cubiertos, no vamos a alcanzar pagar la totalidad". Además, comenta, han sido muchos los que nos han felicitado por la iniciativa y dado ánimos, pero claro, nos hubiera gustado llegar a más".

Bolumar, quien quiso agradecer la confianza de todos los que han comprado boletos, ha explicado que la venta se ha realizado mayoritariamente a través de internet (a falta de contabilizar las papeletas que se han vendido en ventanilla en los últimos días) y, sobre todo, en Madrid y València, aunque también ha sido significativo la compra de boletos por un grupo importante de chinos". La casa, de 193 metros, está ubicada en pleno centro de Alcalá de Xivert que cuenta con dos amplios dormitorios, un baño completo y un aseo, almacén, bodega, sala de estar, salón comedor, cocina, dos terrazas, lavadero y todos los servicios, "lista para entrar a vivir y disfrutarla". En el sorteo, que se realizará ante notario, entrarán los 70.000 números y si el número agraciado no se ha vendido, el inmueble continuará siendo propiedad de la actual dueña".