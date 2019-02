Sergio García pide disculpas por su comportamiento en Arabia Saudí

Tras ser descalificado por maltratar los greenes del Royal Greens Golf and Country Club, en la King Abdullah Eonomic City de Arabia Sauí hace dos semanas, el golfista de Borriol regresa a la competición en el Riviera Country Club de Los Angeles para disputar el Genesis Open. Antes de comenzar hoy a competir, el castellonense, a través de su cuenta de Instagram, ha pedido disculpas por su comportamiento en aquel torneo.

«Feliz de estar en mi primer torneo del PGA Tour de la temporada y tener a mi hermano como caddie de nuevo este año. He tenido tiempo para reflexionar y quiero pedir disculpas a los aficionados y a mis compañeros. Lo ocurrido no es un ejemplo de lo que quiero ser y no transmite lo que verdaderamente soy. Soy un jugador pasional y al mismo tiempo que es uno de mis puntos fuertes, también es, a veces, mi punto débil. Estoy centrado en reconducir esas emociones, en aprender y mostrar lo mejor de mí. Gracias por todo vuestro apoyo», escribió ayer Sergio García.

Después de este incidente, el deportista provincial buscará resarcirse con una buena actuación en esta competición y dejar atrás la imagen que dejó en su último torneo de esta campaña.