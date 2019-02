Veinte años de espera para volver a ser campeonas con el Playas

Veinte años de espera para volver a ser campeonas. Es lo que les ha sucedido a Silvia Marty y Olga Lamelas del Playas de Castellón que, junto a Raquel Escorihuela, que hace 10 años que abandonó la práctica del atletismo, han sido campeonas de España con el equipo máster del club provincial en el Nacional de Antequera. Han regresado a los tiempos en que eran entrenadas por Manoli Alonso, hace dos décadas, para competir en pruebas combinadas. Pero los avatares de la vida les obligaron a abandonar la práctica del atletismo de competición.

«No podía hacer frente, porque monté una guardería y después, cuando tuve a los niños, incluso, dejé de trabajar para cuidarlos», recuerda Martí. «Por eso cuando volví a las pistas hace cuatro años fue como volver a casa», comenta la atleta del Playas.

Un año más tarde la sucedió lo mismo a Lamelas, que es técnica de prevención. «Fue como volver a retomar lo que había sido mi vida y eso que en mi caso fue un poco más complicado. A los tres meses de volver, me rompí el tendón de Aquiles. Pero me convencí de que, si salía de ésa, podía salir de todo», explica.

Una interpretación que coincide con la de Escorihuela, que dejó el atletismo un poco más tarde a los 32 años. Decidió volver cuando su niña pequeña "«o tenía ni un año, porque todo lo que probaba para olvidarme del atletismo, fuera lo que fuese, no me convencía». Así que las tres han vuelto a coincidir en esta aventura que Martí califica como «muy emotiva. La presión ya no es la de antes pero el interés es el mismo».

A Lamelas le ha permitido revivir sensaciones del pasado que le han ayudado a «rejuvenecer física y emocionalmente. Además, mis hijas de 14 y 11 años también se han apuntado al atletismo». Una mentalidad que Escorihuela también ha adoptado en su vida. «Cuando haces lo que te gusta desconectas del estrés y en una sociedad como ésta hace falta realizar cosas que te diviertan, viajes como el de este fin de semana a Antequera al Campeonato de España de clubes que nos han vuelto a recordar que el atletismo es maravilloso».

El atletismo es lo que las unió a estas atletas del Playas hace unas décadas, y el mismo atletismo es el que ha vuelto a unir a estas tres mujeres de Castelló.