Alumnos del conservatorio dicen no poder estudiar por las tardes porque no hay conserje

Los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castelló «Salvador Seguí» no pueden quedarse por las tardes a estudiar, tal como han denunciado algunos de los afectados. Desde el pasado lunes, el centro se ha quedado sin conserje por las tardes lo que impide que el alumnado pueda permanecer en el centro después de las clases para estudiar o repasar el temario. Las mismas fuentes aseguran que el centro se queda cerrado a las 15 horas y que, incluso los profesores que dan clase por la tarde, tienen que acceder por la entrada del grado profesional. Hasta ahora, se contaban con dos conserjes que hacían turnos de mañana y tarde, con lo que se podía acceder a las clases hasta las 21.00 horas. No obstante, desde el lunes, a las clases del Superior no se puede acceder a partir de las 15.00 horas «porque no hay nadie que supervise quién puede entrar en las clases y quién no», añaden. Los alumnos y alumnas suelen quedarse en las instalaciones después de las clases para estudiar.

Desde la Conselleria de Educación confirmaron ayer que el lunes día 11 se pidió a Función Pública que se dote al conservatorio de un conserje. Ahora, la dotación del personal depende de la Conselleria de Justicia, desde donde se tramita la petición que, a su vez, también deberá ser aprobada por la Conselleria de Hacienda. Desde Educación aclaran también que hay un conserje que está hasta las 15 horas «porque las clases solo son de mañana». «Hay alumnos del superior que van a hacer alguna actividad de tarde y acceden al edificio por la puerta del profesional, que sí tiene conserje y que da clases de tarde en el mismo edificio», apostillan.

Esta no es la primera vez que los alumnos y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castelló «Salvador Seguí» han sufrido molestias este curso. Cabe recordar que el inicio de las clases se retrasó un mes debido a las obras de educación que se estaban ejecutando en la fachada. Durante este tiempo, el alumnado tuvo que ir a diferentes espacios de la ciudad de Castelló para recibir clases magistrales con el objetivo de no perder horas lectivas. No obstante, la medida supuso grandes molestias, sobre todo a quienes tienen un instrumento de gran tamaño, por la incomodidad de moverse por la ciudad con el instrumento. Además, apenas se programaron actividades con lo que los alumnos perdieron más de cien horas lectivas. Algunos de ellos recuperarán las horas alargando el curso un mes más pero los de último curso, que tienen que acceder a másteres, adaptarán el temario para poder terminar en tiempo. Además, exigen un edificio nuevo que está previsto construir junto a la Ciudad de la Justicia.