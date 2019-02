Mariscal: «Espero que el 'Procés' acabe solo con multas por haberse pasado 2 pueblos»

El dibujante Javier Mariscal (València, 1950) no deja a nadie indiferente. A su prestigioso y caudaloso bagaje artístico y creativo, Mariscal añade la virtud de hablar sin tapujos sobre la actualidad política y social. «Espero que el Procés [juicio a los políticos independentista catalanes] saldrá bien y simplemente con unas multas por haberse pasado dos pueblos», dijo. Y sobre la irrupción de la ultraderecha en la instituciones de la mano de la formación Vox, señaló: «Se le da mucha importancia, pero para mí no tiene futuro».

Javier Mariscal fue el protagonista en la tarde de ayer del ciclo 'En primera persona', que organiza la Fundación Caja Castelló. El autor del popular Cobi [mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona] charló sobre su obra, trayectoria y actualidad mediante un diálogo, cuyo interlocutor-entrevistador fue Alfredo Llopico, coordinador de actividades de la Fundación Caja Castelló.

En declaraciones previas a este diario, Mariscal se mostró cómodo con el momento político actual, condicionado por el juicio del Procés y posible adelanto de las elecciones generales. «Estamos en un momento que para mí está muy bien, porque están pasando cosas», dijo. «Vivimos en un país maravilloso con una buena democracia. Yo he tenido siempre muy mala opinión de la gestión del otro presidente, que se llamaba Rajoy», añadió. Y ciñéndose al Procés precisó: «Yo siempre he pensado que por más que se saltaran varios semáforos en rojo e intentaron, de una manera casi de vodevil, hacer una República, particularmente nunca los hubiera metido en la cárcel. La prisión es para asesinos. Me parece que todo esto es muy exagerado y creo y espero que saldrá bien y simplemente con unas multas por haberse pasado dos pueblos».

El dibujante también se refirió a la irrupción de la ultraderecha en las instituciones de la mano del partido Vox. «Se le da mucha importancia, pero siempre ha habido un grupo importante de personas en nuestro país que opinan como ultraderecha, pero también hay muchísima gente que no piensa así. Está bien que haya elecciones, y ya veremos qué pasa», dijo. «También creo que el periodismo cada vez más es un altavoz, que se parece a un concierto de los Rolling Stones, donde se grita y se exagera mucho. Pero para mí, la ultraderecha y Vox no tiene mucho futuro. El futuro es todo lo contrario, es decir, siempre ir avanzando y progresando», razonó el diseñador. «Si observamos la historia, la sociedad de este planeta siempre ha ido avanzado, y un ejemplo es la lucha de las feministas, las mujeres tienen cada vez más protagonismo, y necesitamos una sociedad más igualitaria en muchos sentidos. Pero es evidente que se ha avanzado mucho, y cada vez estamos mucho mejor», dijo más adelante.

Sobre su actividad profesional, el creativo valenciano indicó que en la actualidad está preparando un libro por encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el 500 aniversario de la fundación de La Habana (Cuba). «Será un libro gráfico para explicar la evolución de esta fantástica ciudad de la que estoy enamorado, y clave para la conexión de España con América durante lo siglos XVI, XVII y XVII», explicó.

Mariscal subrayó que, en paralelo al proyecto del libro sobre la Habana, también está trabajando con el director Fernando Trueba en un documental sobre la historia de una músico de los años sesenta de Río de Janeiro.