Vila-real guanya a Massalfassar i segueix primer de la Lliga de tecnificació

Un cop disputades més de la meitat de les jornades de la primera fase, les formacions de València i Vila-real posen terreny pel mig en la classificació, alhora que demostren que són els més forts de la competició.

Dilluns es va disputar la 3.ª jornada de la XIV Lliga juvenil de tecnificació d'escala i corda. En la primera trobada de la tarda, la formació de Vila-real va vèncer a Massalfassar per 60 a 35 i es converteix en un dels grans favorits. A la segona cita s'enfrontaven Petrer i Montcada, en aquesta partida va guanyar per un 25 a 60 l'equip de Montcada, que va aconseguir sumar els seus primers tres punts. Finalment, es van enfrontar les formacions de València i Pedreguer, en el qual València es va imposar per 60 a 20. Això fa que València continue a la part alta de la classificació i es consolidi juntament amb Vila-real com els grans favorits d'aquesta Lliga.