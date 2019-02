«No concibo la Magdalena sin gaiatas»

Javier Gimeno es, a pesar de su juventud, un histórico en el mundo de las fiestas y, sobre todo, en el de las gaiatas. Forma parte de la comisión de Tir de Colom desde su fundación, hace ya 37 años, y en ningún momento ha abandonado la Gaiata 17: «Soy el único del equipo fundador que, a lo largo de todo este tiempo, se ha mantenido en la comisión», afirma.

Entró a formar parte de la Gaiata 17 cuando solo tenía 8 años y en estas casi 4 décadas de historia gaiatera, Gimeno ha ocupado la presidencia en cuatro distintas etapas distintas: del año 1996 a 1998, del 2002 al 2004, los años 2007 y 2008; y en la actualidad es el máximo representante de Tir de Colom desde 2017.

«Yo no concibo las fiestas de la Magdalena sin estar integrado en una gaiata. Necesito vestirme de castellonero y participar en los actos tradicionales de nuestras fiestas. Y luego, además, por supuesto que me gusta salir con los amigos a cenar y a disfrutar del ambiente festero. Recuerdo un año que, sin dejar la comisión, decidí desconectar un poco de la gaiata y vivir las fiestas a mi aire y, la verdad, es que no me gustó. Y estoy convencido de que a la mayor parte de los castelloneros que han formado parte de una gaiata les pasa lo mismo que a mí», afirma Javier Gimeno.

Esta noche, a partir de las 23 horas, tendrá lugar en el Palau de la Festa la presentación oficial de las nuevas madrinas y damas de Tir de Colom para la Magdalena 2019, las fiestas del 75 aniversario. Será una presentación muy espectacular, como es habitual en la Gaiata 17, y en la que la música tendrá un protagonismo muy especial. «La hemos preparado con mucho cariño y espero que todos se lo pasen muy bien», afirma el presidente de la comisión, quien aplaude la decisión de otras comisiones de celebrar la presentación por la tarde: «Es una forma de que todos los festeros, y de manera especial los más jóvenes, puedan participar en la presentación y luego salir con los amigos».