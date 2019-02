El conserje del conservatorio se sustituirá con «celeridad»

La Conselleria de Justicia informó ayer que ya se está tramitando la sustitución del conserje del Conservatorio Superior de Música «Salvador Seguí» y que la gestión se hará con la «máxima celeridad». El trámite tiene que pasar por tres consellerias (Educación, Justicia y Economía). Esta situación hace que el alumnado no pueda quedarse por las tardes a estudiar, como solía hacer, ya que, al no haber conserje por las tardes, no hay nadie que vigile las entradas y salidas.

Hasta ahora, el centro contaba con dos conserjes, uno de mañana y otro de tardes, por lo que el edificio permanecía abierto hasta las 21.00 horas. No obstante, desde el lunes (día en el que se produjo la baja) el conservatorio se cierra a las 15.00 horas.