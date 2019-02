La licitación del Magdalena Circus abre otra brecha entre PSPV y Compromís

La licitación del Magdalena Circus representa el enésimo episodio de la división en el seno del bipartito, siempre en clave electoral ante la cercanía de los comicios municipales de mayo. La decisión del Patronat de Festes, dependiente de la concejalía de Fiestas, del PSPV-PSOE, de sacar a concurso el espectáculo, en opinión de la portavoz de la Junta de Gobierno, Verònica Ruiz, de Compromís, dista de la realidad respecto al funcionamiento de las contrataciones artísticas.

«Desde Cultura [área que también asume Ruiz] las propuestas artísticas no se licitan porque consideramos que es interesante que sea el propio Gobierno el que determine quien ha de actuar o tocar, hablando de música, por ejemplo. Prefiero hacer una contratación a lo mejor, por decir algo, de los Rolling Stones, que no están a mi alcance, antes que otra propuesta que quizás no sea culturalmente lo que yo desearía para mi ciudad», asegura.

Ruiz respeta la forma de proceder de Omar Braina, titular de Fiestas, al que elogia por su «pulcritud a la hora de aplicar la normativa», pero en el caso del Magdalena Circus muestra sus reservas a propósito de la licitación. Incluso, prefiere optar por la prudencia cuando se le pregunta si se estaría incurriendo en una ilegalidad. « Efectivamente no se puede licitar el Magdalena Circus porque tiene un propietario y ya no puedo hacer más declaraciones como gobierno, porque no las tengo», precisa.

Xarxa Teatre creó el espectáculo para las fiestas patronales de Castelló hace 21 años y desde la primera edición siempre se encargó de la organización como promotor. No obstante, según fuentes municipales, carece de la patente de la marca Magdalena Circus, porque la oficina española todavía no se ha pronunciado sobre el proceso iniciado por la propia compañía teatral el 23 de junio de 2018, cuando formalizó la solicitud a través de Internet.

No es la primera vez en las últimas semanas [ni presumiblemente tampoco será la última] que el PSPV y Compromís evidencian sus discrepancias sobre cuestiones municipales. El pasado jueves, sin ir más lejos, el vicealcalde de Castelló, Ignasi Garcia, de la coalición nacionalista, se posicionó del lado de los productores de caldos de la provincia (IGP) en relación a su crítica contra el Patronat de Festes, acusándole de «mercantilista» en el proceso de licitación del Mesón del Vino.