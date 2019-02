El TAU Castelló reanuda la competición en Ourense tras el parón de Copa

El TAU Castelló vuelve hoy a las 19.00 horas a la competición en Ourense tras el parón liguero por la Copa Princesa que se disputó el pasado sábado. Parón que ha servido para que el entrenador Toni Ten diera unos días libres a la plantilla para desconectar y coger fuerzas tras el extraordinario mes de enero del equipo castellonense. Además el club aprovechó para que algunos jugadores pudieran ir a sus países de origen a completar documentación pendiente y solucionar asuntos propios.

En la previa, Ten destacaba que «hemos tenido una buena semana a pesar de que Edu ha tenido problemas en el gemelo y Brano no pudo venir hasta el miércoles por la tarde. El grupo está muy comprometido». Pero será una vuelta difícil con un rival que está demostrando no sólo que tiene una muy buena y muy compensada plantilla sino que está realizando un buen juego, de ahí que en estos momento vayan quintos en la clasificación. «Para mó es una de las mejores plantillas de la liga, muy compensada y con jugadores de mucha calidad y talento. Juegan mucho y bien con el pase y ocupan muy bien los espacios. En defensa aprietan mucho, no es fácil meterles puntos», dijo Ten.