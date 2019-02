El PSPV pide defender los ''bous al carrer'' y evitar su politización

El diputado provincial del PSPV-PSOE, José Manuel Navarro, ha presentado una moción de apoyo a la fiesta de los toros que se debatirá en la sesión plenaria que se celebrará hoy, martes, en la Diputación. En ella se recoge la propuesta de moción que la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana trasladó a todos los ayuntamientos, en la que se pone de manifiesto que «los festejos de bous al carrer no son patrimonio de ningún partido político y que la fiesta de los toros es del pueblo, de la gente, de los aficionados y aficionadas, y no entiende de intereses que no sean los de la propia fiesta».

En el texto presentado también se recuerda que este tipo de festejos «forman parte del ADN de la Comunidad Valenciana por ser

Por ello, en los últimos 4 años se han celebrado más de 8.500 celebraciones en las 3 provincias valencianas, dándose la circunstancia de que han contado de una media de asistencia de 2.000 personas. Tal como explica José Manuel Navarro, «no existe en nuestro territorio ningún otro acontecimiento de libre concurrencia que sea tan multitudinario».

No obstante, en la moción se hace especial hincapié en la necesidad de que los municipios aboguen por el bienestar animal y por la realización de este tipo de festejos dentro de un marco de respeto a la res y de incremento de todos los niveles de seguridad: estructuras, equipos sanitarios, colaboradores y voluntario.

Además, el documento destaca que los organizadores de bous al carrer respaldan la consecución de cambios normativos que profundicen en la seguridad de estas celebraciones para que el mundo taurino pueda estar perfectamente ordenado, evitando cualquier tipo de laguna jurídica.

En la moción que lleva al pleno el Partido Socialista también se exigen propuestas de regulación para evitar que una localidad pueda quedarse sin fiesta en los casos en los que se produzca una lesión sobrevenida de la res y una previsión normativa para acoger las exhibiciones taurinas de otras comunidades autónomas o de otros países.

La consigna es sí al intercambio cultural bien hecho.

Además, se pide el apoyo para las ganaderías autóctonas por la contribución que realizan a la cultura popular valenciana y por su labor en materia de prevención de incendios en los montes y espacio valencianos.

La moción propuesta por la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana que el PSPV-PSOE lleva al pleno de la Diputación reconoce que los bous al carrer contribuyen a la promoción turística de esta tierra y defiende que se trata de espectáculos dignos que se celebran desde el necesario respecto.