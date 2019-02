Carlos Esteve avisa de lo que espera

Carlos Esteve pudo ser delantero del Castellón hace dos temporada y también hace tres, y alguna que otra vez más, pero por unas razones u otras al final le tiró más la Segunda B, a pesar de las buenas ofertas del club de la capital de la Plana, por aquel entonces en Tercera. El atacante vilafamesino, habitual titular en el Cornellà, avisa a los castellonenses de la incomodidad de jugar en un campo más bien estrecho y con césped artificial semejante al del Ebro o del Atlético Saguntino. Muy incómodo para los equipos no acostumbrados a jugar en esas superficies. El balón echará a rodar el domingo a partir de las 18.00 horas. Otra final para el necesitado equipo de la capital de la Plana.

El Castellón tendrá que lidiar contra el quinto clasificado de la tabla, que acumula tres semanas sin ganar, con derrotas ante el Hércules (1-0) y el Badalona (1-0), y empate en casa contra el Lleida Esportiu (0-0), y con el terreno de juego del Nou Municipal de Cornellà. «A los que no acostumbran a jugar en terrenos de esas características, es difícil que se adapten a esa superficie», avistó el delantero vilafamesino Carlos Esteve, que lidera el ataque del equipo catalán. «Las dimensiones no son muy grandes y los equipos acostumbrados al césped natural aquí no se encuentran cómodos en ningún momento», agregó.

A Carlos Esteve le sorprende la situación por la que atraviesa el Castellón. «Es anecdótico lo suyo. Tiene buenos futbolistas y sorprende verles ahí abajo. Le costó mucho salir de Tercera, por eso le deseo lo mejor. El equipo parece bueno, pero pasan las jornadas y no sale de ahí abajo. Y cada vez costará más», aventuró un delantero que cuando puede acude a Castalia a ver jugar a la escuadra albinegra. Comparó lo del Castellón con el Toledo el año pasado, donde jugó el de Vilafamés. «Teníamos un equipo para jugar el 'play-off' de ascenso, nos metimos abajo, no hubo manera de salir y al final descendimos a Tercera», recordó.

Carlos Esteve Rodríguez (Vilafamés, 9 de enero de 1992) se formó en la cantera del Villarreal, para después jugar en Segunda División B en equipos como Cacereño (cedido), Villarreal B, Zaragoza B, Atlético Saguntino, Toledo y Cornellá. En total, 168 partidos en Segunda B, con 9.585 minutos y 38 goles. En el presente curso liguero, Esteve suma tres goles en veinte partidos con el Cornellà.