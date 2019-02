June: «Hay talento e ilusión para llegar más arriba»

Ahn June es uno de los futbolistas más desequilibrantes del Villarreal C. Con apenas 19 años es uno de los que más está jugando a las órdenes de Pere Martí. El segundo filial acaba de escalar su particular 'Tourmalet' que les ha enfrentado a los gallitos de la categoría. Ahora el calendario les dará una tregua. «Ahora el potencial de los rivales no será tal alto y llega nuestra oportunidad. En el equipo hay ilusión y talento para llegar más arriba», aseguró.

«Hemos pasado la parte más dura del calendario. Nos hubiese gustado sumar algún punto más, pero no pudo ser posible», destacó el futbolista del Villarreal C. «No pudimos ganar, pero sí que competimos a un gran nivel en todos esos partidos, como sucedido el domingo pasado en el campo de La Nucía donde jugando con nueve logramos arrancar un punto», destacó. mAgregó Ahn June que «ahora toca competir y empezar a ganar porque nuestra idea es acabar más arriba en la tabla clasificatoria», dado que después de este tramo tan complicado han descendido algunos puestos en la tabla. «Intentaremos reengancharnos a la parte alta», destacó.