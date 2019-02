La mentida, al fons a la dreta

Cada vegada que m'enfronte al full en blanc tracte de buscar la manera més clara d'expressar el que vull dir, perquè la qüestió la tinc clara. A vegades comence amb una dita, altres amb una anècdota, fins i tot pense en algun acudit. Però hui m'hauran de disculpar perquè aniré directa al gra: és sorprenent el nivell de demagògia i "miserabilitat" que està prenent els representants de la dreta d'aquesta ciutat. Sabran totes i tots vostés que el Govern del Grau hem fet una aposta ferma pel patrimoni històric i per la nostra història, entre altres moltes coses més. Però els vull parlar del patrimoni històric municipal perquè és una de les competències que assumisc des de la Regidoria de Cultura.

Els conte perquè els dic tot açò. La portaveu del grup popular del nostre ajuntament, eixa senyora que té com a tendència parlar de banderes i himnes des de l'odi i la por, denunciava als mitjans de comunicació a aquest govern de fer "apologia de la república" per promocionar una ruta de l'arquitectura de Castelló en aquesta època. Ruta que, com vostés saben, es fa des de l'època de Fabra i Bataller, on ella ja era representant pública al Consistori municipal.

Però la Sra. Carrasco, aprofitant la seua ignorància i desídia cap a tot el que fa olor d'història, acaba barrejant-ho tot i confon la II República, una època de la història espanyola, amb Catalunya, l'independentisme i la Constitució. Com era això de barrejar pomes amb peres? Doncs això.

Sra. Carrasco, mai haguera pensat que fora vosté tan radical i tan sectària. El templet del Ribalta, l'obelisc, l'edifici de Correus, l'Institut Ribalta o l'escultura que hi ha al costat de l'ajuntament de Joan B. Adsuara són monuments que conformen eixa ruta turística-cultural. Què fem? Els enderroquem? Seguim com vostés van fer durant els 24 anys de desgovern? Seguim sense fer valdre el nostre patrimoni? El seguim menyspreant com vostés?

Aquest govern ha realçat el Castell Vell, bressol de la nostra ciutat, cosa que vostés no van fer en vora un quart de segle al capdavant de la institució; hem recuperat les ruïnes romanes de Vinamargo que vostés van abandonar a l'oblit condemnant-les a la seua desaparició; hem recuperat un Refugi antiaeri per a contar el que mai ha de tornar a passar, un colp d'estat que ens va portar a 40 anys de dictadura a costa de la mort de milers de castellonencs i castellonenques. Un Refugi per on passen milers de visitants i que vosté ni ha volgut conéixer; hem col·locat senyalística de la Muralla Medieval que vostés van soterrar baix el Tram i obrirem la Torre de Sant Pere perquè tothom puga visitar-la. Però igual vosté no sap de quina Torre li parle, sap quina és? Doncs li parle d'eixes restes arqueològiques que hi ha baix de la plaça de les Aules, davant dels nassos del seu company Vicent Sales, Diputat de Cultura i regidor local, i que per a la seua vergonya han tingut tancades i abandonades des del mateix dia que les van trobar. També encetem la ruta de les Ermites, patrimoni castellonenc que mai han posat vostés en valor, i si, la de l'arquitectura Republicana. I en laboratori estan la ruta modernista, la científica i un llarc, etcètera, per si vol anar preparant discurset per denunciar-les i seguir menyspreant el nostre patrimoni.

Aquesta feina ens fa a nosaltres, segons vosté, sectaris? Ens fa ser in-constitucionalistes? Inconstitucionalista, Sra. Carrasco, és el cas Púnica, és la Gürtel, és pagar les campanyes del PP extorsionant a empresaris, com ells mateixos van confessar. Ja sé que a vosté l'importa la cultura el mateix que la taronja valenciana, no res, però li recorde que la Cultura és un dret fonamental i la mentida un pecat molt lleig que vosté gasta massa.