El PP denuncia «apología del feminismo» en las canciones de «Escola Canta»

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha solicitado a la alcaldesa de Amparo Marco la «retirada urgente» de las canciones del programa 'Escola Canta' 2019 de los centros educativos de la ciudad de Castelló, ante lo que considera «un caso grave de adoctrinamiento en las aulas por parte del gobierno municipal del PSPV y Compromís».

La portavoz del Grupo Municipal Popular se ha referido así a las letras que han comenzado a ensayar los niños de Primaria (de 6 a 12 años) de los centros de la ciudad con el programa 'Escola Canta', y que hacen «apología del feminismo, van contra la autoridad familiar de los padres o incluso arengan a los niños sobre la necesidad de no esforzarse para conseguir sus objetivos».

Según explica, «una de las seis piezas que los pequeños están estudiando lleva por título 'Ai, la mare, m'està rallant'. En ella se cantan versos a ritmo de rock como 'la mare em controla tant, estic saturada, vigilància constant, voldria una mare jo que no fora tant plom. La que tot ho sap, policia brillant'».

«Otra de las piezas, 'Com és una fada?, recitan a ritmo de ska: 'Com és una fada? És fada activista, és dona combativa, és una gran artista. Naturista, bromista€ dels verds, rebel, i ecologista€ és fada feminista, de color violeta€'», añade. «¿Saben los padres lo que les están enseñando en este programa a sus hijos? ¿Lo saben los directores de los centros educativos? ¿Acaso las AMPA? Sabemos que no, porque ya hemos recibido muchas quejas desde todos los ámbitos», subraya la líder de los populares en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, quien recuerda que por este programa pasan «33 colegios y más de 10.000 niños de toda la ciudad».

Para Carrasco, el 'Escola Canta' es «un buen programa. Nos parece fenomenal que los niños aprendan y se formen a través de la música. Pero desde luego, este no puede ser una excusa para ideologizar la educación».

«Estamos ante un nuevo caso de manipulación de la educación de los niños, puesto que el equipo de gobierno actúa como un lobo vestido con piel de cordero para esconder sus verdaderas intenciones, que es imponer su ideología radical y sectaria», asegura.

Además, apostilla que «entendemos que hay muchos valores que se pueden enseñar a los niños de estas edades, y desde luego no pasan por revelar a los niños de la autoridad de sus padres, o por inculcarles cuestiones de marcado acento político, con calificativos que están claramente incardinados en el ideario de grupos políticos muy reconocidos».

Por este motivo, Carrasco «exige la comparecencia inmediata de la alcaldesa, Amparo Marco, para que dé las explicaciones oportunas a las familias, porque se trata de un programa municipal en el que colabora activamente la Banda Municipal de Castellón, y que la propia Generalitat Valenciana de Ximo Puig ha decidido exportar a otros centros de la Comunitat Valenciana». Desde la Fampa Castelló-Penyagolosa aseguran que no han recibido ninguna queja en relación al contenido de las canciones del proyecto 'Escola Canta', tal como confirmó ayer su presidenta Silvia Centelles.

«L'escola canta», iniciativa de la conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Castelló, se hará en 72 centros educativos de 26 poblaciones. Respecto a las poblaciones de las comarcas de Castelló, se llevará a cabo en Castelló, Sant Joan de Moro, Benicarló, Albocàsser, Benassal, Catí, Culla, la Torre d'en Bessora, Vilar de Canes, la Salzadella, Tírig, Xert, Morella, Vilafranca, Forcall, Olocau, la Mata, Cinctorres, Portell de Morella, Castellfort, l'Alcora, la Vall d'Uixó y la Llosa.