Benicarló enceta un nova edició de les Trobades de Pilota a l´Escola

Al nord de la Comunitat Valenciana va començar el programa educatiu Pilota a l'Escola, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. El pavelló municipal de Benicarló va celebrar la primera de les trobades d'aquest curs escolar 2018-2019. Totes les partides de raspall dels set centres participants es van desenvolupar sense cap incidència.

Uns tres cents alumnes van gaudir d'un matí lúdic-esportiu on la pilota, com no pot ser d'altra manera, va ser el denominador comú que va unir a tots els alumnes del les comarques septentrionals de Castelló. Aquest xiquets van arribar dels col·legis CEIP Eduardo Martínez Ródenas (Benicarló), CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Vinaròs), Escola Jaume I (Vinarós), CEIP Felicinda Collell (Càlig), el CEIP Àngel Esteban (Benicarló), CEIP la Mola (Alcossebre) i Col·legi la Font de la Salut (Traiguera).

Com és habitual, a banda de l'extensa programació de partidetes, en un total de 5 pistes habilitades al recinte esportiu de Benicarló. els xiquets i xiquetes es divertiren amb els inflables i els tallers de jocs tradicionals relacionats amb la pilota. A més, tots ells han esmorzat fruita amb l'objectiu de fomentar els hàbits saludables d'alimentació.

Va estar present la vicepresidenta d'escoles de la FPV, Mamen Santarrufina, acompanyada pels pilotaris i tècnics: Fageca, Ricardet, Víctor Bueno, Vicent Llopis i Juanba Camarelles .

En l'edició d'enguany s'han ampliat el nombre de les trobades, de 7 a 9, pel que s'incrementa també la participació en quantitat i en qualitat. El concepte d'aquestes trobades va més enllà de la competició esportiva, i a més de les partides entre tots els grups participants, també hi ha possibilitat de participar en tallers de manualitats relacionats amb la pilota valenciana. Per la seua part, la vicepresidenta de la FPV ha valorat la importància de la participació dels col·legis en les trobades i la seua implicació en la tasca de promoció, per a que més xiquets i xiquetes coneguen la pilota.

D'aquesta forma va concloure la primera de les Trobades del Programa Educatiu Pilota a l'Escola 2018/2019, que estan recolzades des de l'inici per la Fundación Trinidad Alfonso, amb una ajuda que ha permès millorar la dotació específica de pilota.