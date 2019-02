El «C» busca una victoria vitamínica

El Villarreal C, que solo ha sido capaz de ganar uno de los siete partidos de 2019, recibe esta tarde-noche al Novelda en el Mini Estadi con el propósito de sumar el segundo triunfo en lo que va de año. En las últimas jornadas el segundo filial amarillo se ha tenido que ver las caras contra cinco de los seis primeros clasificados. Una cuesta de enero y parte de febrero muy empinada, y ahora el calendario le da una pequeña tregua.

Ahora llega un Novelda que no es ni de lejos ese equipo peligroso de estos últimos años. Los alicantinos se presentarán en el Mini Estadi en situación límite ya que suman los mismos 24 puntos que el Paterna, que ya ocupa plaza de descenso a Regional Preferente. En la última jornada lograron derrotar al Torre Levante, pero están luchando contra el cronómetro por evitar la pérdida de la categoría esta temporada.

El Villarreal C afrontará esta cita con varias bajas. Pere Martí, técnico del segundo filial amarillo, no podrá contar con los lesionados José Manuel López, Dani Ruiz y Diego Lamadrid, así como los sancionados Copete y Davide Castelli, los dos expulsado en el último partido contra La Nucía. Se recupera al lateral Goyo Medina que no jugó en Alicante por una indisposición de última horas.

A nivel de precedentes, el segundo filial amarillo se lleva la palma. Once veces se han visto la cara en Tercera División, con un saldo de seis victorias para el Villarreal C, con tres empates y dos derrotas. La temporada pasada hubo reparto de puntos en el Mini Estadi (1-1).