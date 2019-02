El Villarreal sufre para poder sonreír

El Villarreal se ha empeñado en sufrir esta temporada. Pero da la impresión de que últimamente el desenlace negativo de la historia ha cambiado. El grito de alivio y rabia de la grada, cuando Iborra despejó el último balón del encuentro, atestiguan que el equipo y la afición respiran de otra manera. Aún así hubo que esperar hasta el minuto 80 para sellar, con el gol de Fornals, una clasificación europea que peligró por los errores propios y sólo por eso.

Un fallo en el centro del campo de Funes Mori permitió al Sporting empatar la eliminatoria y puso en peligro el pase a los octavos de final. Pero la fe del Villarreal y la ayuda de un apático e inoperante rival, que hasta se expulsó un jugador en el arranque del segundo tiempo, condujeron a los amarillos hasta la igualada. En las embestidas de los locales en el último tercio del duelo, Ekambi apuró la banda izquierda para encontrar en el corazón del área al Fornals. No falló el castellonense y batió a Salin. Respiró aliviado un equipo que acumula cinco partidos consecutivos sin perder.

Pero antes del desenlace feliz, hay que contar lo ocurrido en el primer acto. La historia, no por sabida, deja de sorprender. El típico relato de un rival que ni se acerca a la portería, pero te monta un desaguisado cuando menos te lo esperas. Cuando en el marcador electrónico de la Cerámica se anunciaba un minuto de descuento, el Sporting de Portugal aprovechó un error de bulto de Funes Mori, otro más esta temporada, para poner el miedo en el cuerpo al Villarreal.

Tras 45 minutos sin intensidad, sin colmillo, Bruno Fernandes se olió la tostada al ver que le llegaba el esférico al central argentino en la línea divisoria del campo. El catastrófico control del central le regaló la pelota al portugués que, sin oposición, ejecutó un esprint que le dejó solo ante Andrés Fernández. No dudó, y con un disparo a la derecha del guardameta, adelantaba a los visitantes e igualaba la eliminatoria.

Pero es cierto que los más viejos del lugar podían prever algo así. La primera mitad se marchó sin que nadie hiciera nada para retenerla. Con la segunda unidad sobre el campo, pero con el sistema de tres centrales ya habitual, el Villarreal fue el que mostró más ambición en el primer acto. Tampoco es que pusiera contra las cuerdas a los de Kreizer, pero el equipo de Calleja disfrutó de las mejores ocasiones en el primer acto.

Ya en el minuto 9, Gerard Moreno forzó a actuar a Salin con un disparo desde el perfil izquierda. En la segunda jugada, el catalán centró desde la izquierda y remató Miguel Llambrich. El portero del Sporting detuvo sin dificultad. Siete más tarde, Fornals puso el uy en la grada con un disparo desde la frontal, pero se marchó desviado por encima de la escuadra. Raba repitió la maniobra en el minuto 26, pero en este caso fue quien evitó el tanto. La lista de acercamientos terminó con la más clara, otra de Miguelón. Tres minutos antes del error de Funes Mori, combinó con Gerard por el carril diestro. Su duro lanzamiento acabó en las manos de Salin.



Expulsión de Jefferson

Pero el Sporting se empeñó en que el miedo no afectara al Villarreal. A los cinco minutos de la reanudación, Jefferson, que ya contaba con una amarilla, se empeñó en pisar a Miguel Llambrich. Královec, el colegiado checo, le regaló la segunda tarjeta y dejó a los portugueses con 10 hombres.

Si ya había mostrado poca ambición el cuadro de Marcel Keizer, ahora se puso a rezar por alcanzar la prórroga con vida. Por contra, Javi Calleja decidió poner toda la carne en la parrilla. Entraron, entre el minuto 58 y el 71, Ekambi, Iborra y Cazorla, y la inercia amarilla terminó por encastillar al Sporting en su área.

Ekambi y Fornals, con dos disparos desde la frontal, se encontraron con Salin, antes de la salida al campo de Cazorla. Pero la aparición del asturiano, el más destacado esta campaña del Villarreal, lo que suscita bastantes preguntas, dio más claridad al ataque amarillo y permitió una cascada de ocasiones. Pero se resistía el premio del empate.

Mario no acertó a rematar en el minuto 74, y una penetración desesperada de Pedraza acabó con el balón en el lateral de la red. Tampoco Cazorla, con un disparo demasiado alto, encontró la igualada. Pero entonces apareció Fornals para quitarse un peso de encima y, de paso, aliviar el runrún que alimentaba la grada.

La recta final fue un ejercicio de perdón continuo del Villarreal. Iborra cabecea demasiado alto en el minuto 82, y Ekambi no supo convertir en gol una contra guiada por Gerard cuatro minutos más tarde. Pero, como era previsible, el Sporting disfrutó de la suya. Pero Bast Dost no acertó a meter entre los tres palos un centro de Bruno Fernandes. En otro momento, igual el desenlace no hubiese sido tan feliz. Pero ahora el Villarreal sonríe y los dioses del fútbol vuelven a protegerle.