La comunidad educativa se solidariza con las limpiadoras en huelga

Tras el inicio de la huelga por parte de las limpiadoras de varios centros educativos de la provincias, las AMPA así como los ayuntamientos han mostrado su respaldo a las empleadas que sufren impagos por parte de la empresa de limpiezas Raspeig.

En Onda, la AMPA de la Escuela Infantil de Primer Ciclo Sambori se manifestaron ayer por la tarde junto a las tres trabajadoras en huelga en las puertas del centro, mostraron su solidaridad con ellas y reclamaron una solución para que la guardería vuelva a contar con los servicios habituales de limpieza, puesto que ahora se encuentra en servicios mínimos. La presidenta de la AMPA, Nuria Gregorio, explicó que «queremos mostrar nuestro apoyo a las trabajadoras que están sin cobrar y además queremos reclamar una solución para que la guardería vuelva a la normalidad». Gregorio añadió que los niños que van a este centro son muy pequeños y por ello las necesidades de higiene «se duplican, porque es comedor, aseos, aulas? hay algunos alumnos que aún no caminan».Las últimas noticias que tienen los padres vienen por parte de Conselleria y afrontan el fin de semana con la esperanza de que el próximo lunes se solucione todo. En el caso contrario, la AMPA tiene prevista una reunión principios de la semana que viene para valorar qué medidas pueden tomar; «aunque es difícil para nosotros valoramos no llevar a los niños a la guardería porque no está en condiciones».

En los tres centros en servicios mínimos de limpieza de Onda (la guardería y los dos institutos) hay un total de 15 trabajadoras afectadas por los impagos y 14 de ellas se han declarado en huelga. Durante la semana se han manifestado y, el pasado jueves, los docentes y restos de personal del IES Serra d'Espadà quisieron apoyar públicamente a sus compañeras.

En Viver, la AMPA del Centro de educación Secundaria IES Jérica Viver, así como varios profesores se solidarizaron ayer con las tres limpiadoras del instituto. Con el fin de mostrar su apoyo, las limpiadoras, así como los representantes de los padres y madres y algunos profesores se concentraron a las puertas del instituto ante la pancarta colocada en la entrada para mostrar su solidaridad con las empleadas y solicitar el pago de los salarios.

Por último, en la Vall d'Uixó tras las reuniones llevadas a cabo con la alcaldesa, Tania Baños y la edil de Educación, Carmen García, las trabajadoras de la limpieza de los tres IES de la localidad, del centro infantil Sagrado Corazón y del conservatorio profesional de música Francesc Peñarroja han convocado una movilización para protestar contra su situación el próximo martes 26 a las 18 horas en la Plaça de la Pau Vicent Martínez Guzmán.