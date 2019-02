Grupo B: Derribo en marcha

la consellera de Vivienda, mi compañera María José Salvador, firmó este viernes la orden para iniciar los trámites del derribo del Grupo B. Sin suelo a cambio. Nunca nos hemos encontrado en un escenario igual. Porque nunca ningún conseller de Vivienda ha firmado el derribo. Por supuesto, tampoco este Ayuntamiento había llegado nunca a un acuerdo para el derribo a cambio de nada, de ningún solar, de ninguna nueva edificación.

Lo lamento por todos los políticos que a lo largo de las últimas décadas han lanzado bombas de humo y exclusivas de corto recorrido que no han pasado de convertirse en una valla anunciadora de una obra que nunca se ha llevado a cabo. La del derribo. Hasta ahora. Porque este mes de marzo que llega ya la Conselleria de Vivienda abrirá el concurso público para que las empresas interesadas en hacerse cargo de la demolición presenten sus ofertas. La más ventajosa será contratada para derribar el bloque.

Los plazos administrativos, los que rigen licitaciones de las obras públicas como ésta, marcan el próximo verano, el mes de julio en concreto, como el de la demolición. Y así el PP, que en su día proyectó construir una torre de 10 pisos de VPO en el mismo sitio que está ahora el 167, y que colocó la valla (más ya no llegó a hacer ni con el Gobierno de Zapatero ni con el de Rajoy) y que luego nos ha presionado para derribar pero ya sin construir ni allí ni en ninguna parte, igual se queda satisfecho.

O igual no, porque como según si gobierna o no quiere construir o prefiere dejar un solar diáfano, me quedo con la duda. Pueden invitar a los niños y niñas de Almassora a que pinten el derribo, las grúas que ellos no consiguieron traer hasta la avenida José Ortiz, la labor de Servicios Sociales para dejar vacío el bloque. Difícil explicar con palabras ni dibujos la mentira: extender el rumor de que VPO son pisos regalados a colectivos marginales y confundir con el miedo a la degradación de los barrios.

Nosotros no pintamos sueños ni utopías. La responsabilidad de gobierno que tengo como alcaldesa de Almassora va más allá de cajetillas de colores y folios en blanco, va de gestionar lo público como adultos.

Esto es más serio que su campaña electoral.

Yo trabajo con la consellera por el derribo, escucho la negativa de parte de la población de Almassora a crear viviendas protegidas, se la traslado a ella, bajo a la calle a explicar la renuncia a la VPO y yo confirmo con documentos que María José Salvador ya ha firmado el derribo del Grupo B. Sin ninguna vivienda a cambio.