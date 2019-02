Les Useres: 12 años con el colegio en ruina

En 2007 una fuga de agua inundó el ya viejo colegio de Les Useres. Alumnos y profesores tuvieron que abandonar las aulas. De manera provisional se instalaron en la Casa de la Cultura. Y la provisionalidad fue que 12 años después las aulas siguen estando en el mismo sitio. Ayer las madres y padres de Les Useres se encargaron de recordarlo.

Han pasado dos legislaturas con el PP en la Generalitat y otra con el PSOE y Compromís y la situación sigue siendo la misma. Los 47 alumnos de Les Useres siguen sin colegio.

Cada día todos los niños y niñas, incluidos los de tres años, tienen que recorrer alrededor de un kilómetro hasta un bar de la entrada del pueblo para comer. El comedor escolar es el bar. También tienen que recorrer un camino junto al barranco para ir hasta el antiguo patio del viejo colegio que sigue haciendo de espacio de juegos.

En parte burocrática y política, la que no ha hecho posible que se construya un colegio, la noticia es que el proyecto todavía no se ha redactado. En octubre la conselleria de Educación dijo al Ampa que antes de finalizar el año estaría el proyecto acabado y que acto seguido se licitaría la obra. En febrero de 2019 no hay ni proyecto ni licitación.

El viejo colegio describe la situación que se vive en el pueblo. Hay familias que han optado por ir a vivir a l'Alcora ante la falta de instalaciones. Los cristales apedreados, las persianas caídas, las puertas tabicadas en el viejo colegio dicen que allí un día hubo niños y maestros. Ayer en la concentración desde el Ampa se pidió que el colegio sea una realidad ya.

Y es que, como dijo la presidenta, Carmina Vidal, hay generaciones que han pasado su vida escolar en la Casa de la Cultura.