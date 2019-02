Un partido con sede en Castilla La Mancha presenta una candidatura en Onda

El presidente nacional de la junta directiva de Unión de Ciudadanos Independientes, Ángel Montealegre, y el presidente del partido en la localidad azulejera, Pedro Cánovas presentaron esta nueva propuesta de cara a les elecciones municipales.

Montealegre afirmó que su partido «abre las puertas a personas libres e independientes». Este partido nació de la unión de más de 60 agrupaciones independientes de Castilla La Mancha y, según su presidente, cuentan con más de 150 adheridos y un pacto autonómico con UPyD.

Respecto a los pactos, ninguno de los dos presidentes se pusieron ninguna línea roja y el manchego remarcó que «UCIN no puede ni imponer ni prohibir ningún pacto porque así figura en sus estatutos del partido, se trata de buscar lo mejor para Onda y eso lo debe buscar Cánovas y sus compañeros, además entenderíamos que la agrupación local se abstuviese para que gobernara el partido más votado en minoría». El apartado de la ideología quedó desierto porque Montealegre se alejó de cualquier vertiente y puso a «la sensatez como eje de su política» y ejemplificó con «si hace falta arreglar una calle, promover el empleo o mejorar los servicios sociales es de sentido común no de ideología?».

El centro de la pre-campaña en Onda vira sobre los festejos taurinos, y en este aspecto ambos ponentes mostraron ideología y se posicionaron «a favor, en mayúsculas y sin miedo». Montealegre comenzó su intervención nombrando a los «festejos tradicionales de los que participa todo el pueblo».

Frente al actual gobierno en la localidad de la Plana Baixa, el presidente declaró que «el tripartito genera problemas, hace falta una fuerza independiente». Con esta afirmación dio paso a su homónimo local que aseguró tener «más de 1.200 imágenes en su teléfono de cosas que hacen falta arreglar en Onda». Cánovas señaló a los anteriores gobiernos por haber «presentado muchos proyectos que no se hacen y después vuelven hacer más que nunca se realizaran, como por ejemplo la remodelación de la Campaneta que está muy mal y PP y PSOE cuando han gobernado han anunciado remodelaciones».

El ondense aclaró que «lo nuestro es llegar al ayuntamiento y votar lo que esté bien para Onda, si los partidos se hubiesen preocupado del pueblo durante los anteriores tres años, y no únicamente este porque hay elecciones, yo no me presentaría». Cánovas, ante la pregunta de cuáles serían sus primeras medidas, explicó que «hacer algo en el Centro de Día porque en ocho años estarán saturados y no podrán atender a más mayores» y criticó el lugar donde se está construyendo el nuevo pabellón, por estar en una zona que serviría como ampliación. del actual edificio del Centro de Día. Sobre Reciplasa declaró que «ya está bien de basura en Onda, es mi opinión, pero habría que escuchar a los vecinos».