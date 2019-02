La alcaldesa comparecerá en el pleno de marzo para hablar de corrupción

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha solicitado la comparecencia voluntaria para intervenir en el pleno del ayuntamiento del mes de marzo al objeto de abordar los casos de presunta corrupción de ámbito municipal. «El ayuntamiento debe preservar su imagen y su reputación, tras los casos que se han dado a conocer en la prensa provincial y que están causando un daño reputacional a la institución», ha significado.

La petición se concretó ayer en el transcurso de la Junta de Portavoces, tras considerar que la petición del grupo popular para que compareciera Marco sobre la dimisión del ex concejal Antonio Lorenzo «no cumple con lo establecido en el Reglamento Orgánico del Pleno». En concreto, alude a los artículos 88 y 95, «que determinan que quedan excluidas de este tipo de comparecencias las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del ayuntamiento». Así, señala que «la dimisión de un concejal no es un asunto de debate político en una comparecencia, ya que se trata de una decisión de carácter personal, y las causas que motivaron la renuncia del acta, en este caso, no tienen nada que ver con su actividad o responsabilidad municipal, sino que afectan a otra Administración pública».

En cambio, la alcaldesa considera que, con arreglo al artículo 93 del reglamento, sí existe margen para abrir un debate político sobre las causas judiciales relacionadas con la gestión municipal. «El PP no debe tener ningún problema en abordar este asunto en el pleno si consideran que su gestión en los 24 años de gobierno municipal está libre de cualquier mancha política», ha indicado Marco. La comparecencia de la alcaldesa se realizará en el pleno de marzo, ya que el reglamento municipal establece que las peticiones se han de presentar con diez días de antelación a la celebración del pleno.



El PP pide pleno extraordinario

Desde el PP, a través de u n comunicado, reiteraron por su parte «la necesidad y la urgencia de que la alcaldesa comparezca para dar explicaciones sobre las razones que han motivado la dimisión del concejal del PSPV en el Ayuntamiento Antonio Lorenzo». Por ello, «dada su negativa a hacerlo de manera voluntaria en la primera ocasión posible, anunciamos que vamos a solicitar la celebración de un pleno de carácter extraordinario para que se aborde este asunto de manera específica. De esta manera, y dado que afirma que desea comparecer, para que pueda hacerlo de manera extensa», señalan desde el PP.