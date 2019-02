«Los profesores asociados que aguantamos es porque nos gusta la docencia»

Valentín Ferrero, el doctor universitario del concurso de Antena 3 Boom, visibilizó -y denunció- la precariedad de los profesores asociados de las universidades, una situación de la que la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló no es ajena. Una muestra de ello fue la campaña de reivindicación que iniciaron ayer los afectados y que consistió en sacar las clases al ágora de la universidad. Desde las diez y media de la mañana y hasta las cinco de la tarde, el profesorado asociado impartió sus clases a la vista de todos con la finalidad de visibilizar su situación de precariedad y reclamar tanto en la UJI como la Conselleria de Educación una mejora en el convenio colectivo, que se está negociando.

Uno de estos profesores fue Alejandro Moreno, del Grado de Psicología, quien aseguró que «a lo largo de los años trabajados, los que aguantamos, lo hacemos porque nos gusta también la docencia, la gestión y la investigación». No obstante, apuntó que «no encontramos una consideración digna y justa del trabajo realizado e incentivos dirigidos a ello». «Además nos sentimos amenazados constantemente por el método de descontratación que depende, a veces, del número de créditos disponibles de docencia y que dependen de las áreas en las que trabajamos», apostilló a este diario.

Pero esto no es todo. A la falta de reconocimiento se suma que «no tenemos la condición de «a igual trabajo, igual salario». «Nos contratan precariamente a 5 euros la hora y el pago por investigación no alcanza esos mínimos, además de que no tenemos mecanismos para promocionar el derecho a la promoción laboral», añadió el profesor asociado de la UJI.

«Durante años hemos recibido un trato injusto y discriminatorio, dejándonos los últimos en la elección de horarios y asignaturas, quedándonos con los restos de lo que han dejado otras figuras docentes e incluso becarios de algunas áreas o departamentos de la UJI» añade el profesor asociado quien apostilla que «mejorar el nivel educativo depende de la mejora de la calidad del cuerpo docente en general, y la mejora de la calidad depende de la mejora de las condiciones laborales para nuestra figura docente e incluso para la de otras figuras docentes universitarias».

Las clases volverán al ágora el miércoles 6 de marzo y jueves 14 de marzo. Estas clases se han pactado con los estudiantes y en ellas se trabajarán, además del contenido propio de las asignaturas, otras cuestiones como la calidad de la docencia universitaria, la excelencia universitaria, la Responsabilidad Social Universitaria o la participación de estudiantes en la universidad.

El profesorado asociado de la UJI se encuentra en movilización permanente desde que hace más de dos años comenzó la negociación del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas, que todavía está abierta. Este colectivo ya protagonizó una convocatoria de huelga el pasado 29 de enero, que calificó como exitosa, con un 80% de seguimiento y 4.500 alumnos afectados.

Los datos

El 20 por ciento de los profesores asociados de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló carece de un trabajo complementario a su labor docente en el campus del Riu Sec. Esto supone que más de un centenar de docentes contarían con un único sueldo de entre 250 y 500 euros, dependiendo de las horas (seis o doce horas semanales). En el curso 2018/2019 la UJI cuenta un total de 1.483 profesores, de los cuales 528 son asociados, lo que supone el 35 por ciento del profesorado, según datos del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV). El porcentaje supera el de la Universitat de València que es de un 30 por ciento.