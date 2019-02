La feria de la vivienda y la reforma se suspende por falta de apoyo institucional

Reforcas, la feria de la vivienda y la reforma, cancela su edición 2019 ante la falta de apoyo institucional. El comité organizador ha intentado salvar la feria "pero la falta de apoyo económico por parte de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento han llevado a la cancelación de la presente edición", según explican en un comunicado.

"El Ayuntamiento de Castelló ha pasado de aportar 10.000 euros a 2.700 mientras la Generalitat ha reducido a cero su aportación. Frente a esta situación, la única salida para la feria era duplicar el precio de los stands, pero dado el sector al que se dirige la muestra, este incremento de precio hacía inviable la asistencia de la mayoría de los expositores", justifican.

Reforcas supone, para sus expositores, una facturación superior al millón de euros, lo que consolida en torno a 15 puestos de trabajo en las firmas presentes en la feria, centradas en el sector de la reforma como cocinas, ventanas, pinturas, alarmas, obras de reforma integral o inmobiliaria.

Para el comité organizador, "es sorprendente que la Feria Destaca celebrada en Vila-real reciba 100.000 euros de subvención de la Generalitat Valenciana y las ferias de Castelló no reciban nada. Lamentablemente no existe una partida presupuestaria que fomente la organización de ferias que refuercen el pequeño comercio y la actividad económica de Castelló. Castelló es la única capital de provincia de España de más de 100.000 habitantes que no cuenta con recinto ferial, por lo que organizamos las mismas ferias que Valencia, pero mientras en Valencia se otorgan millones de euros en ayudas a costes de organización a Castelló no llega nada. Esto se traduce en que se organizan las mismas ferias que en Valencia y Alicante, como Tu boda, Feria del Automóvil o Feria de la Vivienda, pero en Castelló no hay apoyos ni coordinación institucional. El Ayuntamiento dispone de una pequeña partida a través de la Concejalía de Comercio, a todas luces insuficiente, pero son los propios organizadores los que tienen que buscar ayudas en Valencia, que normalmente no reciben ya que no existe ninguna coordinación."

"Cabe destacar que en su visita a la inauguración de la feria del año pasado, el Conseller Climent propuso formar un grupo de trabajo con Ayuntamiento y Diputación para estudiar la creación de un recinto ferial en Castelló y solventar que sea la única capital sin recinto ferial. Esto permitiría reducir los costes de organización y acceder a las subvenciones que reciben Valencia o Alicante creando una línea de trabajo fundamental, que sin duda mejoraría la economía de Castelló y permitiría a la vez su uso para congresos de más de 1.000 plazas y conciertos de música, pero por el momento no se ha avanzado ni un paso".

La feria Reforcas ha recibido en las cuatro ediciones anteriores una media de 4.500 visitas, logrando importantes éxitos de ventas por parte de los expositores, que esperaban la cita con importantes novedades y expectativas de ventas importantes. Según manifestaban los expositores "es una verdadera pena que no haya apoyo a estas iniciativas, que pueden suponer salvar el año para un comercio pequeño. Se invierte dinero en campañas publicitarias de apoyo al pequeño comercio, pero luego resulta que no se sabe entender que lo que el pequeño comercio necesita es cerrar ventas y estas muestras como Reforcas son fundamentales para salvar nuestros negocios y los puestos de trabajo."

Reforcas recibe un 70% de público de Castelló capital y un 25% de poblaciones limítrofes, destacando Vila-real, Benicàssim y Almassora. También València y algunas de sus ciudades han tenido protagonismo en la presente edición de Reforcas, sumando un 2% del público total y un 3% de otras provincias.