URBANITES CONTRA EL MÓN RURAL

castelló en Moviment –la marca blanca de Podemos– va portar el dimarts de la setmana passada una moció al Plenari de la Diputació, per a que donàrem suport a una Llei que, segons el síndic podemita a les Corts, «té com a objectiu superar un model d'opacitat, corrupció i ineficàcia».

Com no poden proposar la supressió de les diputacions perquè requeriria una reforma constitucional, proposen que la GVA assumisca totes les competències que puga i que buide de competències a les diputacions. Proposen entre altres coses que la GVA incorpore el pressupost de les diputacions en funció de les competències que li són exclusives.

L'article 141.2 de la Constitució encomana a les diputacions el govern de les províncies, reconegudes com a entitats locals amb personalitat jurídica pròpia. Així ho ha ratificat el TC en les diferents ocasions que ha patit intents de supressió.

Les diputacions són elements clau per a la vertebració nacional, raó per la qual el seu intent d'eliminació ha estat una constant per part de les formacions polítiques separatistes, que veuen en elles un perill en la seua pretensió de conformar una identitat nacional alternativa.

No em sorprèn però, la intenció dels 'populistes' de suprimir les diputacions, qualsevol cosa que li faça mal a Espanya, els hi va bé! Ja se sap que ¡Cuánto peor, mejor!

Jo estava dispost a fer tota la pedagogia que faça falta i explicar de la forma més didàctica possible la necessitat dels governs locals intermedis. El que no em podia imaginar és que tots els Grups Polítics: PSOE, Compromís, Ciudadanos i CS en Moviment votaren a favor del desmantellament de les diputacions.

Deia la moció de CS en Moviment que les diputacions han de fer-se càrrec de les competències que afecten als municipis de menys de 20.000 habitants. Però que Infraestructures, Turisme, Cultura, Esports, Educació, Salut, Benestar Social, Medi Ambient, Ocupació, Seguretat i Ordre Públic, això no. Això la GVA! Perquè cal suprimir duplicitats per tal de que els serveis públics siguen més eficients.

Pel que es veu el diputat podemita déu haver estat quatre anys en la diputació com un 'veraneante qualsevol'.

És impossible que no s'haja assabentat de que el 95% dels pobles d'esta província tenen menys de 20.000 habitants. És impossible que demane en 'nom de l'eficàcia' que l'administració que té la competència legal d'atendre al 95% dels municipis de la província, els podemites proposen limitar-li la seua capacitat d'acció.

Açò no pot ser més que una ocurrència d'aquells que ni coneixen, ni senten, ni pateixen la realitat del món rural espanyol i els municipis més xicotets.

Esta és una proposta imposada per un partit –la marca Hacendado de Podemos– que basa la seua estructura política en els grans municipis i en les grans àrees metropolitanes i que no te implantació en el món rural, i pel que es veu tampoc aspira a tindre-la.

Demanen la modernització de les diputacions i adequar-se a les necessitats reals dels ajuntaments, quan la Llei atribueix a les diputacions un paper central en la gestió d'un nou model dissenyat per promoure la gestió integrada o per part de la pròpia diputació dels serveis mínims obligatoris dels municipis de menys de 20.000 habitants.

És que el model de la Llei de 2013 ja és el d'impulsar que les diputacions hagen de reinventar-se, d'optar per la modernització i la innovació, així com per guanyar visibilitat institucional entre la ciutadania i demostrar que tenen un rendiment institucional òptim.

La Diputació de Castelló està molt orgullosa del treball que fa i de l'útil que és per al territori, per als castellonencs i per a tots els pobles de Castelló, especialment els més menuts. El que els partits urbanites volen buidar, altres ho volen omplir i nosaltres ho volem posar en valor, sentint-nos orgullosos de treballar pels pobles menuts, encara que a alguns el món rural els resulte tan aliè, com exòtic.