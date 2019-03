El Ayuntamiento de Vila-real sitúa el nivel de endeudamiento en el 60%

La gestión del equipo de gobierno de Vila-real ha permitido el endeudamiento de las arcas municipales de un 74% en 2011 a un 60% en la actualidad. Así lo explicó ayer el alcalde, José Benlloch, que dio a conocer la liquidación del presupuesto de 2018, que ha permitido obtener 8,2 millones de remanentes.

Benlloch recordó que «el presupuesto anterior se aprobó a mitad de año y, tras su entrada en vigor, sólo funcionó unos meses, por lo que quedaron algunos proyectos en el tintero. Por lo tanto, no sobra nada, simplemente son cantidades que se deben reasignar para poder llevar adelante estas propuestas en 2019», indicó.

El primer edil manifestó que tras la liquidación definitiva, lo primero que se debe hacer es descontar de estos 8,2 millones la cantidad correspondiente a gastos y servicios que se han prestado a finales de 2018 y que, por la burocracia y el procedimiento que sigue la aprobación de facturas, todavía no se han podido abonar. A este apartado se destinarán 2,2 millones de los 8,2, que irán directamente a los proveedores.

No obstante, Benlloch señaló que «también ha habido expedientes que no hemos tenido tiempo de ejecutar por haber aprobado tarde el presupuesto, debido a la herencia urbanística del PP, que nos llevó a pagar, sólo en 2018 unos 9,4 millones en sentencias y empastres». Entre estos proyectos se encuentran la adecuación de la rotonda del Cedre, de la avenida de Alemania con Sant Manuel, el tramo de acera de la avenida de Castellón junto a la rotonda del hada, la apertura de las calles de Herarbo e, incluso, algunos pagos de expropiaciones de la ronda Suroeste a aquellos propietarios que en su día no aceptaron lo que se les ofrecía y acudieron a los tribunales, entre otros.



Expedientes sin ejecutar

«Hay una lista muy extensa de expedientes que no se pudieron ejecutar en el ejercicio anterior y que pasan a este. Por lo tanto, hemos tenido que hacer una reserva y, descontando el importe al que asciende este listado, nos quedan 3,8 millones», afirma. De estos 3,8 millones, se reservan 300.000 euros, que «no se tocarán hasta finales de año, a la espera de que el nuevo Gobierno aclare si debe ser para pagar deuda a los bancos o los podemos invertir en cosas necesarias para la ciudad».

De este modo, quedan 3,5 millones disponibles. «Hemos reservado 1,5 millones para financiar la primera fase de los proyectos de mejora de los polígonos industriales del Ivace, que especifica que son los ayuntamientos quienes deben adelantar el dinero. Así, no habrá que pedir ningún préstamo y no endeudamos más a la ciudad», aseguró Benlloch. Los dos millones restantes se destinarán a gasto corriente y a ajustar partidas. También se plantea retornar el IBI a los agricultores o crear el albergue de transeúntes.