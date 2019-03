Ayer, hoy y mañana...

Comprendo que lo peor que le puede pasar a una nación es tener que enfrentarse a una guerra civil, que no se presenta por casualidad, sino que viene precedida de los antecedentes que ustedes quieran pero que los hay. Mi deseo ahora, como es lógico, no es referirme a ese acontecimiento histórico que afectó a todas las familias -en la mía requisaron todos los carruajes y caballos que tenían y que no devolvió nadie- y algunos, siendo republicanos vieron como las izquierdas revolucionarias, acabaron truncando las esperanzas y buenas intenciones que podía despertar aquel sistema. Pero dicho eso, nací dos años después de acabada la guerra y en mi casa nunca oí hablar de la guerra, ni de odiar a nadie, pensara lo que pensara, como en la inmensa mayoría de las familias. La mayor parte de la gente quería olvidar cuanto había pasado.

Ahora al cabo de muchos años, y sobre todo gracias a Rodriguez Zapatero con su ley de memoria histórica, hay demasiadas personas empeñadas en volver a aquellos años, y antes de que nadie piense lo que puedo opinar, debo decir, que de esa memoria lo único que considero justo y que debía haberse producido muchos años antes es que las familias que perdieron algunos miembros de las mismas, puedan enterrar con dignidad a sus deudos, pero empeñarse en más historias, como si se pretendiera que los que ganaron aquella contienda al cabo de décadas y décadas sean los perdedores y lo contrario, me parece absolutamente innecesario.

En el pleno «interruptus» celebrado días pasados por el Ayuntamiento de Castelló se han acabado aprobando los presupuestos que prevén una muy importante cantidad de dinero para derribar la Cruz de Ribalta, si algunos recuerdos jurídicos que al parecer se han presentado no lo impide, y ahora después del «importante» acontecimiento de la apertura del refugio de la plaza Tetuán, que al parecer no registra ya presencias masivas de ciudadanos, la concejalía de Cultura activa el llamado «Castelló Republicà», un recorrido por espacios que al parecer tuvieron especial significación en la «transformación» de la vida ciudadana.

A mi me parece perfecto que cada uno haga lo que le plazca, aunque cuando se destinan dineros públicos hay que ser más imparciales. Y a ese recorrido, por ejemplo se podían añadir las iglesias de Santa María y la Trinidad que fueron incendiadas, la «checa» en el Palacio del Obispo, el incendio de la cárcel o el asalto al buque prisión Isla de Menorca en el puerto, etcétera, etcétera. ¿Volver al recorrido republicà y al franquista? Ya no estamos para eso.

Convendría educar a las nuevas generaciones en todo cuanto ocurrió de un lado y otro para evitar cualquier intento, Dios no lo quiera, de repetir esas situaciones. Y a la concejalía de Cultura les recomendaría si no lo han hecho ya, que leyeran el libro «Tiempos amargos» de Germán Reguillo editado por la diputación.

Pero dejemos ya el ayer, para hablar del hoy y sobre todo del mañana. Y ahí encontramos a una persona muy importante, de esas que vale la pena conocer, como es el doctor Carlos Ferrer, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que acaba de declarar que «la radioterapia es un tratamiento cada vez más eficiente y selectivo en la lucha contra el cáncer», y que desempeña su importante labor como Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica en el Consorcio Hospitalario de Castelló, vamos en el Hospital Provincial.

Otra noticia muy importante. Tanto en el Hospital Provincial como en el General se han realizado 39 trasplantes de córnea en un año, por lo que es importante que haya donantes de este órgano visual. Esas son las noticias que verdaderamente interesante a la gente.

También es importante conocer que la empresa eólica de las Cuevas, ha fabricado la segunda pala más alta de la Unión Europea que exportará a Dinamarca y que puede optar el año que viene a los parques marinos en Francia tras hacerlo en el mar del Norte, todo lo cual ha tenido como consecuencia que tenga una plantilla incrementada de 700 personas.

Y más noticias interesantes - ¡qué casualidad que las protagonice la diputación, que algunos partidos quieren eliminar !-. Se anuncia un concurso de ideas entre los arquitectos para el proyecto de adecuación y mejora del Santuario de Penyagolosa, al tiempo que ha anunciado la organización de ocho excavaciones arqueológicas en otros tantos yacimientos en Montán, Cortes de Arenoso, Cabanes, Vinaròs, Sierra Engarcerán, Orpesa, Zucaina y Benafer.

Por si faltaba algo, en la Concatedral de Santa María, la que se quemó y derribó en otros tiempos, acaban de colgarse, merced a la colaboración de la diputación, dos magníficos cuadros de notables dimensiones del excelente pintor Traver Calzada, algunas de cuyas obras se contemplan desde hace años en los bajos de la Diputación Provincial y que, como ha dicho el historiador Antonio Gascó, ennoblecen la cabecera del templo, son testimonio de la pintura religiosa del arte y enriquecen el patrimonio. En su presentación había importantes autoridades y algunas ausencias significativas, a pesar de que en esta ocasión no había cirios encendidos. Y digo esto, porque uno de mis mejores amigos de toda la vida cuando eramos pequeños no venía a misa porque me decía que el humo de los cirios le mareaba.

Y terminó destacando nombres propios. El catedrático de Derecho en la UJI, Juan Luis Gómez Colomer, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Luis Cuesta, acaban de recibir una importante condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort por el excelente trabajo que realizan dentro de sus ámbitos. Nuestra sincera felicitación al igual que para un joven de Onda, Daniel Gil, de la Universidad CEU San Pablo que acaba de convertirse en el mejor Mir de la Comunitat. Ahí está el futuro.