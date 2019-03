«Hay un problema de angustia y ansiedad»

Cano señaló una jugada en concreto como símbolo de lo que le ocurre a su equipo. «Al final del primer tiempo tenemos la pelota por el lado izquierdo, y en lugar de tocar para que acabe ahí el primer tiempo, decidimos centrar cuando no había nadie al remate. Esa secuencia acaba con una ocasión del Levante. Nos pasa por la ansiedad y la angustia», comentó Cano.

El técnico andaluz explicó el «plan inicial». «Propusimos control, y a partir de ahí que surgieran los espacios. Ese inicio nos hizo merecedores del 1-0». En ese sentido apuntó que «pusimos todos los mediocentros disponibles, pero luego no sé qué pasa que nos da miedo tener la pelota, nos precipitamos y hacemos cosas raras». Cano negó asimismo que los problemas se debieran al tema físico. «Según las mediciones que hacemos este equipo corre demasiado. Es un tema futbolístico de no tomar buenas decisiones».Además, Cano recordó una acción clave: con 1-0, un mano a mano de César Díaz . «Tuvimos el 2-0 justo antes de meter otro defensa para igualar su propuesta, que estaban con cinco arriba. Entonces donde más fuertes somos recibimos el gol. Este equipo no merece tanto empate», lamentó.