El indie de Fatboy Slim regresa al FIB

Fatboy Slim, uno de los nombres más legendarios y carismáticos de la música de baile con espíritu indie, vuelve al Festival Internacional de Benicàssim como cabeza de cartel del jueves con un espectáculo realmente impresionante en el que queremos verte bailando sin parar con nosotros. ¡Va a ser fantástico, te lo aseguramos!

Y lo será tanto como ver a excitantes nombres como Kodaline y Gerry Cinnamon o disfrutar de la refrescante y novedosa variedad de Octavian, Belako, Soleà Morente & NapoleónSolo, La Zowi, Mueveloreina, Mavi Phoenix, Paigey Cakey, The Blinders, o Barny Fletcherr en esta fiesta en la que cabe recordar que cabezas de cartel estarán también Kings of Leon o Lana del Rey.

Asimismo, participarán The 1975, Franz Ferdinand, George Ezra, Jess Glynne, La M.O.D.A., Blossoms, You me at six, y muchos más en un FIB 2019 en el que celebrará 25 ediciones del festival.

Abonos

Según la organización, se pueden adquirir abonos de cuatro días, con 8 de acampada gratuita inclui da en Campfest, del 15 al 22 de julio, al precio de 155€(+ gastos) para tu mejor cita del verano.También está a la venta los Pases VIPa 325€(+ gastos) y las entradas de Villacamp a 99€(+ gastos). Los abonos se pueden pagar en dos plazos y hasta el 1 de mayo se puede aportar la mitad. Si se elige este último sistema, el interesado recibirá un número de referencia y, más adelante, podrá pagar la segunda parte antes del 1 de julio.