A. Ruiz de la Prada: "No sabía que el viernes había una huelga feminista"

La diseñadora y empresaria Ágatha Ruiz de la Prada ofreció ayer una charla-coloquio en Castelló dentro del ciclo "Femenino singular" de la Fundación Caja Castellón.

La diseñadora y empresaria Ágatha Ruiz de la Pradas mantiene una especial relación con Castelló. En el pasado mantuvo sinergias con la firma Marie Claire y, actualmente, mantiene su relación con la empresa Pamesa (Vila-real), para la que diseña azulejos desde hace más de 20 años.

Se considera una mujer singular?

Creo que sí, que lo he demostrado y lo llevo demostrando desde que nací.

¿Qué aspectos de su vida cree que le han dotado de esa singularidad?

Decir por qué soy singular me parece un poco pretencioso por mi parte decirlo, tendría que ser otra persona quien me dijera por qué soy singular. Como comprenderás, como estoy todo el día conmigo, me parezco lo más normal del mundo porque estoy acostumbrada a ser lo que soy.

¿Ha tenido alguna dificultad en el sector de la moda o el diseño por ser mujer?

Creo que no, que no he tenido ninguna dificultad pero, en fin, yo creo que todos los trabajos son difíciles, todos los días hay dificultades. Hay quien tiene dificultades porque no tiene dinero, otros porque no tienen salud,... porque la vida, la verdad, es que está llena de dificultades que a la vez eso es bonito porque es un reto.

¿Cree que la moda cosifica más a la mujer que al hombre?

La moda ha sido una profesión muy de hombres la verdad, pero es un sitio como muy particular, pero tiene una cosa muy bonita la moda y que me encanta y es que la moda es un trabajo de equipo.

¿Pero a la mujer se le exige más estar a la moda?

Ahora mismo hay muchos hombres que van a la moda que las mujeres. Yo creo que, más que te lo exijan eres tú la que te lo exiges. Yo creo que hay mujeres a las que les divierte más porque son más coquetas, y otras a las que le trae completamente sin cuidado. Y a mí me caen las dos muy bien.

¿Se considera una mujer feminista?

Yo soy feminista desde que nací, siempre lo he sido, pero no soy obsesiva. Me parece bien que haya este movimiento pero tampoco el feminismo agresivo y pesadito de ahora pues tampoco. Hay algunas feministas que están un poquito pesaditas.

¿Se sumará a la huelga feminista del viernes?

No sabía que había una huelga el viernes.