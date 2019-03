Castelló, el nostre compromís

Si vosté els dels que llegeix articles d'opinió de diversa índole, i escrits pels portaveus dels diferents partits, podrà comprovar que, en aquests dies, hi ha un títol que es repeteix, es repeteix molt, amb algunes variants però es repeteix i vindria a ser un "Ens juguem molt".

I sí, no estem malalts i ara ens hem ficat d'acord de sobte els diferents partits, tots els representants polítics som conscients que en les pròximes conteses electorals ens juguem molt, alguns fins i tot es juguen el seu sou, perquè amb màsters i titulacions regalades, en cap empresa privada els contractarien. La qüestió és que tots som conscients, o hauríem de ser-ho, de la transcendència d'aquestes eleccions.

Aquells que convoquen eleccions mirant la calculadora electoral del seu partit, i no l'agenda valenciana, deixant en l'aire algunes lleis de gran transcendència per a la nostra societat, sembla que han oblidat que els governs del canvi vam arribar per acabar amb el bipartidisme, per garantir un diàleg que ens porte a fer polítiques transformadores, a evitar que una enquesta decidira que dir o fer, i que les nostres actuacions es feren pensant en el benestar de la gent. I no, no vam arribar a la política per fer el mateix de sempre, vam arribar per canviar les coses, i clar això no es pot fer, ni en quatre anys, ni amb gent que continua pensant com abans.

Mai abans els llibres de text de les escoles havien sigut gratuïts, fins que va arribar Compromís, i mai abans s'hi havia revertit un departament de salut que estava privatitzat, en un servei públic. Però nosaltres ho hem fet possible.

Durant aquests anys hem treballat de valent per cohesionar la societat, en fer-la més justa i igualitària, en definitiva més lliure. I això és el que ha de decidir en les pròximes eleccions, si aposta pels que van entrar amb un somriure per assegurar els seus drets i oportunitats, que fan que parlar de Castelló i Valencià siga per orgull, per ser solidaris, per ser exemple i no per ser uns corruptes lladres, als que vetllen pels interessos de les persones, o als de sempre, als que tenen l'enquesta en un costat i la calculadora en l'altra.

I no sols això, perquè a més del debat en l'àmbit autonòmic, de si vol a Mónica Oltra com a presidenta, o si vol un govern de Ximo Puig amb Toni Cantó. També haurà de votar a qui vol que el represente al govern de l'estat, en Moncloa.

I ací, també ens hi juguem molt. Perquè de tenir, a Joan Baldoví i a Marta Sorlí de diputada en el Congrés, se'n va i prou.

Compromís en Madrid som els que hem vigilat i hem treballat per defensar els interessos dels castellonencs i castellonenques.

Venim d'un bipartidisme que no parava de prorrogar els peatges de l'AP-7, que no inverteix ni en el corredor mediterrani, ni en les rodalies, que sols ha portat dessaladores que no funcionen i el Castor, una planta per emmagatzemar gas, que a banda de terratrémols, sols ha portat milions d'euros per a Florentino.

I nosaltres som tot el contrari, treballem per la cogeneració, per liberalitzar l'autopista, perquè l'estat faça la seua aportació a la dependència, pel ferrocarril vertebrador i digne, pels drets dels treballadors, per desenvolupar els accessos al Port de Castelló, per la nostra taronja; en definitiva, Compromís és el partit que ha defensat els nostres interessos a Madrid, i els puc ben assegurar que si no estem, ningú ho farà, i aquí sí que ens juguem molt, o tenim veu pròpia, o hi ha temes que mai estaran en agenda, i això no ens ho podem permetre.

En aquestes eleccions que venen no deixe que li tapen els ulls amb banderes, mire les polítiques desenvolupades per uns i altres, i veurà que la nostra província necessita un Compromís ben fort, ens hi juguem molt.