El projecte Monitor de dolor de l´UJI obté el premi a la millor app de medicina

L'app Monitor de dolor desenvolupada pel Laboratori de Psicologia i Tecnologia (LabPsiTec) de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha obtingut el premi a la millor app de medicina de 2018, que atorga el grup Mediforum, per votació del jurat dels III Premis SaluDigital.

Monitor de dolor és una app dissenyada per un equip multidisciplinari d'especialistes en psicologia, medicina i infermeria experts en dolor de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Unitat de Dolor de l'Hospital Vall d'Hebron, juntament amb la investigadora Irene Zaragozá Álvarez, enginyera informàtica de l'Institut de Salut Carlos III. El guardó l'han recollit la investigadora Diana Castilla López i l'investigador Carlos Suso Ribera.

Segons explica la investigadora Azucena García Palacios, responsable del projecte, el programari Monitor de dolor arreplega informació rellevant sobre com experimenta el dolor cada persona i la influència de les condicions ambientals i socials en aquesta experiència. L'eina millora l'avaluació clínica i el tractament, especialment en els pacients amb dolor crònic, i és útil també en el desenvolupament de fàrmacs contra el dolor perquè permet mesurar-ne l'eficàcia i enviar alarmes davant d'esdeveniments clínics indesitjables. Ha sigut provada amb bons resultats a la Unitat d'Oncologia de l'Hospital Provincial de Castelló, a l'Hospital General Universitari de Castelló i a una desena d'hospitals de Catalunya.

Els Premis SaluDigital 2019 estan organitzats pel grup Mediforum, editor de Saludigital.es i ConSalud.es, amb la col·laboració de Cofares, Novartis, Linde Healthcare, Real Life Data i l'Observatori de Comunicació Salut Digital.

Investigadora

La doctora Azucena García Palacios és investigadora del Laboratori de Psicologia i Tecnologia de la Universitat Jaume I de Castelló. Una de les seues àrees d'investigació és el dolor crònic. Aquesta aplicació està destinada a investigar com influeix el dolor en la vida diària de les persones que pateixen dolor crònic. L'aplicació pregunta a l'usuari durant 28 dies (una vegada al matí i una altra a la vesprada) unes preguntes breus relacionades amb el dolor (dolor, cansament, estat d'ànim, etc.). Només es tarda dos minuts a contestar-les. A més, monitoritza com et sents en un episodi de dolor agut. Quan això passa, s'ha d'entrar a l'aplicació i respondre a les preguntes.

Totes les dades que es proporcionen serveixen per a avançar en el coneixement que es té del dolor crònic i buscar maneres de millorar la qualitat de vida de les persones que el pateixen. La selecció del contingut d'aquesta app s'ha dut a terme segons les recomanacions de la iniciativa sobre mètodes, mesures i avaluació del dolor en assajos clínics (IMMPACT, en les seues sigles en anglés) i seguint un abordatge biopsicosocial del dolor. Aquest material s'ha utilitzat sense ànim de lucre, amb fins d'investigació.

El contingut de l'app s'ha creat per consens amb experts en dolor del grup de recerca Labpsitec (Universitat Jaume I) i de la Unitat de Dolor de l'Hospital Vall d'Hebron. Després d'una sèrie de reunions, es va arribar a un acord sobre les variables que s'avaluarien i sobre el contingut de l'app. La validesa, la utilitat i l'acceptabilitat d'aquesta aplicació s'han posat a prova en pacients amb dolor crònic de la Unitat de Dolor de l'Hospital Vall d'Hebron.