Casi 3.000 inscritos en las primarias para la lista de Compromís en Castelló

El portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, llama a la ciudadanía del País Valencià, y en concreto de Castelló, a participar en las primarias para elaborar las listas para las próximas elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo. «Prácticamente 50.000 personas están inscritas en todo el País Valencià, y 2.700 en Castelló, quienes no solo dirán si están de acuerdo o no con el candidato a la alcaldía sino que también ordenarán y decidirán quién ocupa cada uno de los lugares de la lista», ha explicado Garcia.

El edil ha añadido que «será la votación de estos ciudadanos y ciudadanas la que acabará configurando cómo será la candidatura de Compromís en la ciudad de Castelló».

La votación mediante la vía telemática estará abierta los días 6, 7 y 8 de marzo, y el sábado 9 se podrá realizar la votación presencial en la sede de Compromís per Castelló, en la calle Moyano n.º 12 en horario de 10 a 20 horas.

«Estamos convencidos que es justamente con la gente, de la mano de la ciudadanía, como se hacen los mejores equipos posibles, y estamos convencidos que el equipo resultante será el que nos llevará a conseguir la alcaldía de Castelló», ha concluido el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia.